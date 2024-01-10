產後瘦身｜日本媽媽5個月激減44磅　兩階段瘦身靠4招搣甩肥肉

▲ 日本媽媽5個月激減44磅，靠4招搣甩肥肉。

只要有恆心，凡事可成真。日本一名年輕媽媽，體重最高峰時曾重達69公斤（152磅），憑著高蛋白及低糖的飲食習慣，配以每周運動一次及浸浴等，在短短5個月內成功減走20公斤（44磅），其後誕下女兒繼續減肥大計，進一步減至現時的43公斤（95磅），她更在網上社交平台拍影片分享修身心得。

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這名現年30歲、身高150厘米的日本媽媽Masamo，在2018年6月、當時只有24歲的她，體重高達69公斤，為了決心減肥，她堅持了5個月進食高蛋白及低糖為主的食物，每星期健身一次，每天浸半身浴一小時，配合按摩、伸展運動等，至同年的11月，她驚人地減至49kg。

及後她懷孕期間，體重反彈至64公斤，產後體重為55.7公斤，Masamo不希望白費之前的努力，在2020年4月她展開產後修身大計，今次所花的時間比第一次更短，只用了3個月時間已減了12公斤，體重只有43公斤，比產前更瘦。

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Masamo透露，第一次減肥時，每星期到健身房運動一至兩次，每次100分鐘，持續了五個月；飲食方面採取低碳水化合物、少鹽少油少糖，並將原先的食物份量減半。之後為了維持體重，她每日跑3到7公里，晚餐只攝取蛋白質，還有在睡前做身體按摩和伸展。

第二次減肥是在產後，她分享有以下4個方法：

飲食方面

1. 與第一次減肥時一樣採用低碳水化合物、少鹽、少油的原則，避免吃糖，將食物份量減半。

2. 每月進行2次的酵素斷食，透過斷食的方式抑制、活化酵素，讓身體機能達到重啟的功能，幫助脂肪燃燒。

運動方面

1. 她沒有跟健身教練鍛鍊肌肉，而是在家觀看YouTube健身影片，每星期運動3至4次。她分享，會觀看日本健身YouTuber Marina Takewaki、HinaChannel、nogachannel，以及Ogaryu頻道練習。

2. 她亦會做帶氧運動，每星期步行3次、每次一小時至1.5小時，以1萬步為目標。

她笑指，每個月會安排1至2次的欺騙日，放縱自己大吃一餐。現時，她除了在IG分享產後瘦身資訊，更會在YouTube教大家運動，希望鼓勵產後媽媽一起努力。

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責任編輯：王明芳