  • 21°C
香港時間 : 2024110日 (週三) 19:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

產後瘦身｜日本媽媽5個月激減44磅　兩階段瘦身靠4招搣甩肥肉

新手爸媽 17:49 2024/01/10

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

日本媽媽5個月激減44磅，靠4招搣甩肥肉。

只要有恆心，凡事可成真。日本一名年輕媽媽，體重最高峰時曾重達69公斤（152磅），憑著高蛋白及低糖的飲食習慣，配以每周運動一次及浸浴等，在短短5個月內成功減走20公斤（44磅），其後誕下女兒繼續減肥大計，進一步減至現時的43公斤（95磅），她更在網上社交平台拍影片分享修身心得。

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱高「FUN」教學齊共創寓學於樂展光芒　佛教榮茵孫校長：令學生找到自己的「閃光點」

這名現年30歲、身高150厘米的日本媽媽Masamo，在2018年6月、當時只有24歲的她，體重高達69公斤，為了決心減肥，她堅持了5個月進食高蛋白及低糖為主的食物，每星期健身一次，每天浸半身浴一小時，配合按摩、伸展運動等，至同年的11月，她驚人地減至49kg。

及後她懷孕期間，體重反彈至64公斤，產後體重為55.7公斤，Masamo不希望白費之前的努力，在2020年4月她展開產後修身大計，今次所花的時間比第一次更短，只用了3個月時間已減了12公斤，體重只有43公斤，比產前更瘦。

點擊圖片放大
+3
+2

Masamo透露，第一次減肥時，每星期到健身房運動一至兩次，每次100分鐘，持續了五個月；飲食方面採取低碳水化合物、少鹽少油少糖，並將原先的食物份量減半。之後為了維持體重，她每日跑3到7公里，晚餐只攝取蛋白質，還有在睡前做身體按摩和伸展。

第二次減肥是在產後，她分享有以下4個方法：

飲食方面

1. 與第一次減肥時一樣採用低碳水化合物、少鹽、少油的原則，避免吃糖，將食物份量減半。

2. 每月進行2次的酵素斷食，透過斷食的方式抑制、活化酵素，讓身體機能達到重啟的功能，幫助脂肪燃燒。

運動方面

1. 她沒有跟健身教練鍛鍊肌肉，而是在家觀看YouTube健身影片，每星期運動3至4次。她分享，會觀看日本健身YouTuber Marina Takewaki、HinaChannel、nogachannel，以及Ogaryu頻道練習。

2. 她亦會做帶氧運動，每星期步行3次、每次一小時至1.5小時，以1萬步為目標。

她笑指，每個月會安排1至2次的欺騙日，放縱自己大吃一餐。現時，她除了在IG分享產後瘦身資訊，更會在YouTube教大家運動，希望鼓勵產後媽媽一起努力。

點擊圖片放大
+4
+3

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

相關文章

【產後修護】奧思集團推出「產後四寶」一站式照顧產後媽媽所需
16:34 2022/07/20
【產後修護】奧思集團推出「產後四寶」一站式照顧產後媽媽所需
【活得健康啲】曾暴飲暴食以極端方式減肥　兩孩靚媽撇甩肥腩重拾少女身段
18:53 2022/10/20
【活得健康啲】曾暴飲暴食以極端方式減肥　兩孩靚媽撇甩肥腩重拾少女身段
【明星減肥】梁諾妍晒6嚿腹肌弗過未生前　洪永城羨慕：點解我個肚唔係咁
10:51 2023/03/10
【明星減肥】梁諾妍晒6嚿腹肌弗過未生前　洪永城羨慕：點解我個肚唔係咁

你可能感興趣

【產後修護】奧思集團推出「產後四寶」一站式照顧產後媽媽所需
16:34 2022/07/20
【產後修護】奧思集團推出「產後四寶」一站式照顧產後媽媽所需
【活得健康啲】曾暴飲暴食以極端方式減肥　兩孩靚媽撇甩肥腩重拾少女身段
18:53 2022/10/20
【活得健康啲】曾暴飲暴食以極端方式減肥　兩孩靚媽撇甩肥腩重拾少女身段
【明星減肥】梁諾妍晒6嚿腹肌弗過未生前　洪永城羨慕：點解我個肚唔係咁
10:51 2023/03/10
【明星減肥】梁諾妍晒6嚿腹肌弗過未生前　洪永城羨慕：點解我個肚唔係咁
減肥 日本 YouTuber 運動 健身

最高瀏覽

觀塘車禍｜31歲女懷胎4月上班 　捱車撞生死未卜　丈夫病房外痛哭：佢係好堅強嘅人
觀塘車禍｜31歲女懷胎4月上班 　捱車撞生死未卜　丈夫病房外痛哭：佢係好堅強嘅人
急症室最長等候時間（01月10日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月10日 時間16:05）
明星穿搭｜來港度假私服繼續走親民路線　韓韶禧$499手袋配搭出高級感
明星穿搭｜來港度假私服繼續走親民路線　韓韶禧$499手袋配搭出高級感