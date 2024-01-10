北上消費︱內地支付寶8步實名認證教學　不需大陸開戶+電話【附跨境匯款教學】

▲ 內地支付寶8步實名認證教學。

不少港人自通關後熱衷北上消費，在山姆超市、Costco等大型超市消費時，電子支付工具必不可少。為此TOPick為大家整合內地支付寶實名認證教學，僅需8個步驟即可完成程序。

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現時內地支付寶驗證，已不需綁定內地銀行帳戶及電話號碼，省卻港人不少繁瑣。而要開通內地支付寶，首先是先要下載內地版支付寶，註冊賬號並轉入電話號碼（選擇「+852」），填寫個人資料並進行下列實名認證登記：

第一步

登陸內地支付寶APP，點選加下方「我的」，再點進「個人信息」

第二步

點選「實名認證—立即認證」

第三步

點選「立即認證」，以完成身份認證

第四步

點選國家地區（中國香港），填寫身份證及回鄉證資料

第五步

上傳身份信息後，揀選「銀行卡驗證」或「掃臉認證」來完成登記

第六步

如揀選「銀行卡驗證」，要填寫內地銀行卡號及其綁定手機號碼

第七步

如揀選「掃臉認證」，即用支付寶APP掃二維碼再進行自拍

第八步

完成驗證後，會見到「實名認證」欄位顯示為「已認證」

AlipayHK及內地支付寶跨境匯款教學

港人亦可用AlipayHK進行跨境匯款至內地支付寶帳戶，步驟詳見如下：

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責任編輯：王明芳