張氏一家丨張致恒隨前同門師兄Deep做地盤？　Steven以16字回應意向

▲ 張致恒（Steven）被網民建議隨前同門師兄Deep做地盤！

張致恒（Steven）先後辭去小食店、情趣用品店的店員工作，其最新動向就是做直播帶貨來「吸金」，但相信網民最想看到是他直播一家六口的生活情況。

張氏一家丨張致恒欠債未還又再度失業 老婆雯雯：有提出每星期還錢

Steven做直播帶貨

昨日（1月9日），Steven在IG分享一段41秒的短片，片中的他相當積極地說：「Hello 大家好！我係史提芬張致恒，見到我梗係有好嘢帶畀大家啦，大家一直以嚟睇我IG最主要係生活動態或者湊仔嘅嘢，但係今次呢，我一直都好想做呢樣嘢，就係帶貨啦。」

他續說：「今次我帶貨最主要係珠寶首飾類，我哋有翡翠、珍珠、鑽石、和田玉、文玩手串等等，應有盡有。大家睇到係咪覺得心郁郁，想買啲返去擺下又戴下咁呢？」

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被網民建議做地盤

網民對Steven做直播帶貨有不同意見，有人認為一試無妨，又有人認為他應該腳踏實地找一份工作。

當中，有網民在帖文留言「踏踏實實搵份工做算啦」，Steven回應：「直播帶貨都係一個工作嚟嘅，日頭開工夜晚開直播都算係一份兼職呀！」

另外，又有網民建議他隨昔日同門師兄吳浩康（Deep）在地盤工作，他以16字回應：「我冇話我唔會喎只不過搵多份嘢做啫」。

▲ 吳浩康（Deep）為賺奶粉錢而到地盤工作，被網民讚是真男人。（影片截圖）

雯雯：為咗瞓覺自己唔去讀個平安卡

在本月初，Steven太太區燕雯（雯雯）再於IG限時動態接連發長文，當中就爆seed鬧爆Steven懶惰！

她指：「個仔發高燒不停喊，我喺度𠱁。出面兩個仔肚餓夠膽死話冇錢，所以冇處理。大佬，你唔識煮嘢㗎？為咗瞓覺自己唔去讀個平安卡都算，個仔一開學就唔帶佢返學，其實你究竟想點樣？！我又可以點樣？」

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