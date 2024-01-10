【法庭直播】司法機構首試網上直播法庭聆訊　畫質清晰惟影片偶有停頓

▲ 司法機構首試網上直播法庭聆訊。（資料圖片）

司法機構今（10日）首次試行網上直播法庭程序，首宗直播的案件為女同志被撤法援案的終審法院上訴聆訊，終院網站內載有連結觀看直播，市民需在觀看前同意使用條款。直播畫面分成四格，分別顯示法官及陳詞方。影片速度則尚算流暢，雖偶有停頓，但很快便能重新載入。直播畫面清晰，惟與現場亦有數分鐘延遲。

公眾人士可透過終審法院網站觀看直播，並需在觀看前同意使用條款，包括直播法庭程序的影音錄像並非法庭正式記錄、未獲司法機構書面批准，不得以任何方式及形式修改、錄音或錄影、複製或發布直播法庭程序的任何部分、直播法庭程序及其錄像的所有權利均屬司法機構所有，以及違反任何上述規定的法律後果包括但不限於藐視法庭及侵犯版權。

直播畫面分成四格，上方顯示為上訴人或答辯人陳詞的畫面，下方則分成3格顯示5名法官。直播畫面清晰，惟與現場亦有數分鐘延遲。影片速度則尚算流暢，雖偶有停頓，但很快便能重新載入。影片亦可調校速度及選擇字幕，惟即使選擇顯示字幕，亦未能載入字幕。

首宗直播案件上訴人為MK；答辯人為法律援助署署長。

上訴人於2018年6月就香港不容許民事結合提出司法覆核，她原獲批法援，並於同月與法援署指派的律師開會商討，當中談及其財務狀況 。法援署翌年收到「告密」電郵，披露上訴人與同性伴侶經營及共同擁有一家寵物店。

法律援助署署長其後撤銷上訴人法援，上訴庭其後裁定法援署上訴得直，認為上訴人律師向法援署作披露屬正確，上訴人再上訴至終院，爭議相關披露應受為受法律專業保密特權（LPP）保障。

司法機構早前表示，公眾人士不得錄製或使用現場直播片段作任何用途，任何人未經法庭事先批准轉播現場直播內容即屬藐視法庭等，警告訊息會在終審法院網站及現場直播畫面中的滾動字幕顯示。司法機構又指，相關直播結束後，相關片段會上載至終審法院網站並保存一段短時間。

終院網頁顯示，司法機構目前試行網上直播的兩宗案件均為民事訴訟案，分別為今天進行的女同志MK被撤法援案，以及下周二（16日）進行的與土地法相關的終院案件。

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記者：梁錦麟