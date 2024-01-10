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育兒心得︱小四女兒拒絕媽媽幫忙檢查功課 醫生媽媽分享「五個我會」育兒法

育兒資訊 12:42 2024/01/10

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

《反起跑綫聯盟》劇照

許多孩子到了高小，在讀書考試和學校活動方面，不再想父母插手幫忙。

我的大女兒，到了小學四年級下學期，開始不讓我檢查功課。考試的溫習，也逐漸變成她自己去安排時間表和溫習內容。

起初，成績有點不如預期。大女兒傾向高估自己的能力，她認為自己聰明，就應該拿到好成績。可是她還未太理解，「考試考的是EQ、不是IQ」。除了聰明外，還有很多情商、技巧，例如是小心檢查題目、做卷時的時間管理和策略等。

我無法逐項提醒，惟有等待她自己從失敗中摸索、學習，逐點兒去改善和完善考試的能力。

童學園
校長專訪︱高「FUN」教學齊共創寓學於樂展光芒　佛教榮茵孫校長：令學生找到自己的「閃光點」

最要緊的，是她自願對自己的學業負責。那是她自發的意願，而並非父母的要求脅迫。

沒有父母的幫忙，成績起初有可能一落千丈。但是，小學生的成績好壞，並不會影響將來人生的前途。如果不趁小學時期嘗試「失敗」的滋味，難道要等在公開試、大學時期才遭遇滑鐵盧嗎？

作為母親，我只能夠表達信任、支持、欣賞；在她失敗時不呵責，而是會站在她那一邊。

如果女兒需要補習，我會幫助她找補習老師。

如果她需要補充練習，我會幫她去購買。

如果她需要我幫助檢查功課，我會出手。

如果她想上網搜尋資料答案，我會允許她自由上網，或者引導她搜尋有用的資料。

但是如果她沒有感到需要，我是不會主動插手的。

開始進入青春期的少年，渴望擁有獨立自主的能力；這代表他們的自主思想開始萌芽，是一件好事。父母與其擔心孩子，倒不如學習相信孩子。
 

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撰文 : 許嫣 醫生媽媽

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