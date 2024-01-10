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歐遊注意｜歐洲遭3病毒夾擊　兩周逾200萬人感染　法意西班牙醫療瀕爆煲

都市病 12:38 2024/01/10

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新年打算歐遊要注意！歐洲多個地區正遭受流感病毒、新冠病毒及呼吸道合胞病毒（RSV）3種呼吸道傳染病「夾擊」；其中意大利於去年最後兩周，有逾200萬人感染相關病毒，令醫療系統一度瀕臨爆煲。德國及西班牙等多地感染個案亦持續上升，歐洲疾病預防控制中心（ECDC）預料今年冬天感染個案將較過去多。

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意大利醫療系統臨爆煲

綜合外媒報道，3大病毒目前於歐洲多地施肆虐。根據意大利高等衛生研究院（Istituto Superiore diSanità，ISS）數據顯示，該國去年最後兩周逾200萬人感染流感、新型冠狀病毒感及RSV。其中流感及新冠等傳染病感染人數已超新冠病毒流行期間，達歷史新高，其確診個案激增導致醫院及急症室人手及床位不足，一度面臨醫療系統爆煲問題。

西班牙有意恢復執行口罩令

此外，西班牙亦受到流感、新冠和呼吸道合胞病毒夾擊，去年聖誕期間曾發生大規模傳播事件，導致2023年最後一周的流感案例暴增75%，併發嚴重肺炎個案也大幅提升，同時感染導致支氣管炎的呼吸道合胞病毒（RSV）人數增加，1歲以下嬰兒住院人數急升。

西班牙政府周一（8日），建議在全國強制民眾，於醫院及診所佩戴口罩。該國當日與各地區衛生部門舉行會議，商討全國重新實施口罩令；如最終未能達成共識，將於加泰羅尼亞、巴倫西亞和穆爾西亞三個地區強制市民於健康設施及住宅區戴口罩，相關政策預計將於今日（10日）作出決定。

多國病例持續上升

除此之外，英國流感個案及住院人數目前亦略為增加，有官員認為流感高峰期尚未開始。而德國流感個案亦正持續上升，當地公共衛生部門則認為，新一波流感已於去年12月11日正式開始。

歐洲疾病預防控制中心（ECDC）去年12月警告指，近年抗疫措施導致呼吸道感染個案整體減少，令大眾免疫力水平下降，預料這個冬天呼吸道感染個案將較以往更多。

季節性流感8類高危群組

本港家庭醫學專科醫生趙志輝曾受訪指出，流感疫苗是季節性人類流感疫苗，主要預防一年內兩個流感高峰期，包括冬季的1月至3月及夏季的7月至8月，一般情況下每年都需要接種流感疫苗針，可預防甲型流感及乙型流感。

據衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會建議，本港以下人士應優先接種季節性流感疫苗：

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出現3種情況應即入院

本港家庭醫生林永和曾接受訪問時指出，一般感冒、流感和新冠肺炎的症狀非常相似，例如咳嗽、發燒、流鼻水等，但流感症狀一般來得比較急速，

「可能原本好健康，短短幾個小時就發高燒四肢無力，咁就有較大機會係感染流感而非一般感冒。」

林醫生提醒甲型流感有機會引致嚴重併發症，最嚴重可引致死亡，建議一旦出現感冒病徵後應盡快求醫，如出現以下情況應考慮立即入院：

  • 含氧量持續低於95／心跳持續在每分鐘100下以上
  • 出現抽筋／持續嘔吐
  • 神志不清／步履不穩

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