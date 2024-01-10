香港小姐丨郭柏妍《妳不是她》姣精上身曬長腿　Rosita不再局限演乖女【多圖】

▲ 郭柏妍在《妳不是她》突破形象不再只演乖女。

現年26歲的郭柏妍（Rosita）自參加《2020香港小姐競選》奪季軍出道以來，一直受TVB重用，更在去年奪「飛躍進步女藝員」獎，演藝發展完全跑贏同屆冠軍謝嘉怡、亞軍陳楨怡。

郭柏妍亦為TVB搏到盡，不斷劇接劇演出外，在去年11月為《萬千星輝賀台慶2023》表現空中瑜伽，被吊在半空做出各種高難度動作，在練習時已有受傷，到演出時因倒吊險走光，她要邊表演邊狂扯胸口衣服，十分牙煙。

而自稱「A0」的郭柏妍在戲內戲外亦一向形象乖女，不過在現正播出的TVB《妳不是她》內，郭柏妍卻一改清善形象騷演技。

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郭柏妍騷大腿撒嬌

在《妳不是她》飾演「雙面Bitch」洛妍的Rosita，這次角色甚有突破，面對世軒（林景程飾）時，不但全程看似人畜無害，更嬌嗲味濃經常如小綿羊般向世軒撒嬌。

在昨晚（1月9日）《妳不是她》，Rosita將雙腳擱在林景程大腿撒嬌，她除獲讚顏值爆燈、嗲功一流，修長美腿亦大受關注。談到相關床戲，Rosita坦言是一大突破：「我冇試過拍呢類情景嘅床戲，都好多謝監製April（陳萍）全程guide住我哋點做。」

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與馮盈盈大打出手

Rosita又透露今晚（1月10日）將怒摑林景程，並笑言十分感激對方：「好多謝佢嘅信任，同埋辛苦晒佢塊臉，都想同佢講聲唔好意思。不過打完佢之後，我就開始掌握到拍劇點樣打人可以一take過。」

雖然劇中「鬧人打人唔使本」，但Rosita坦言平時很少與人吵架，今次為投入角色只能辛苦親弟做「嗌交替身」：「我會有事冇事都搵啲嘢同佢鬧吓交，所以都要趁呢個機會同佢講聲對唔住，但我覺得嗰排我同細佬感情反而突飛猛進咗。」

不過在今晚一集，老千身份敗露的洛妍將露出劣質性情，除與夏莉（馮盈盈飾）大打出手，更喪鬧老千男友，其中一句：「正一廢柴」更是鏗鏘有聲，完全擺脫郭柏妍固有的乖乖女形象。

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