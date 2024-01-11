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潮流穿搭｜解構大熱格雷系穿搭公式 　Jennie親身示範All Grey高級感

休閒消費 10:25 2024/01/11

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

來到2024年，格雷系穿搭依舊討論度爆燈，不少名人、時尚KOL都爭相示範。

格雷其實是「All Grey」的音譯，即是利用不同深淺、材質配搭出灰色穿搭，全灰服飾予人簡約知性感覺，而且高級感滿滿，現在就為大家解構一下格雷系穿搭公式！

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從一眾名人、時尚KOL的格雷系穿搭當中，不難發現必備單品有灰色冷衫、百褶裙、長褲，西裝、長大衣。而灰色都有分不同程度，淺灰給人較有活力的感覺，深灰就多了一份幹練感。

灰調打扮十分適合職場女性，上班一族早上要趕住出門，未必可以花很多時間作配搭，不妨穿灰色西裝套裝，再內襯白色或灰調T-shirt就可以，也很適合初嘗「格雷系」的新手，簡約而不失時尚感。

灰色西裝簡約易配搭（相片： IG@marine_diet）

如果略嫌西裝look過份沉穩，則可將西裝外套轉為灰色冷衫，將皮鞋換上波鞋，整體感覺隨即變得隨性，不只局限於職場上，亦非常適合假日穿著，充滿高級休閒感。

將西裝外套換成冷衫添隨性感（相片： IG@marine_diet）

想再活潑俏麗一點，還可以將下身換成灰色百摺裙，百摺裙在格雷穿搭中經常出現，它可以提升灰色的素雅感覺，再穿上黑絲襪和長Boots，毫不費力就營造出端莊優雅氣質。

百褶裙穿出端莊優雅氣質（相片： IG@justine__va）

以上都是較為簡單易上手的配搭方式，若是穿搭高手，可以利用不同程度深淺、質料來拼湊出豐富層次感的「格雷系」，例如走街頭風的話，可穿上灰色冷衫襯灰牛仔褲，腳踏灰色毛毛鞋，再外披一件長到腳跟的淺灰大衣，頭戴黑色冷帽，雖然各件單品都不同材質，但整體灰調令人看得舒服，而且看似低調，其實充滿心思。

豐富層次感的「格雷系」（相片： IG@whatgigiwears）

同樣的層次穿搭術，如果將冷帽換成灰色，長大衣轉為毛茸茸質感，這個造型是名副其實由頭灰到落腳，毛毛大衣更為一身打扮增添高貴感覺，同樣是多層次，因材質不同而穿出另一種味道，唯一不變的是灰色自帶的高級感。

毛毛長大衣添華麗感（相片： IG@katekijo）

Jennie親身示範格雷系高級感

身為時尚界紅人的BLACKPINK成員Jennie，早前亦有親身示範格雷系穿搭，她穿上灰色冷背心，配搭一條灰色鬆身長褲，完美演繹何謂「Less is More」，穿出灰色的極致簡約味道，卻又不失高級感！

Jennie親身示範格雷系高級感

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責任編輯：Kiwi Lee

 

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