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日本地震｜9歲兒活埋瓦礫拼命敲打求救　父竭力營救僅拉出妻兒冰冷遺體

家事百科 13:19 2024/01/10

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

日本地震妻兒遭活埋罹難，兒子拼命求救終氣絕，一家三口從此天人永隔。

日本日前發生黎克特制7.6級地震，死亡人數截至10日加至203人，68人下落不明。位於石川縣珠洲市，一家三口從金澤市如常回鄉探望爺爺嫲嫲途中遇上地震，丈夫角田貴仁與父母及時逃出屋外躲避，惟平房瞬間倒塌，客廳的9歲兒啟德和妻子弘美被壓在瓦礫下。兒子在瓦礫拼命敲打求救，父親向鄰居借電鋸回來時，妻兒已變冰冷屍體，一家三口從此天人永隔。

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據日本《讀賣新聞》報道，角田貴仁（47歲）一家人如常每兩個月回鄉，拜訪去位於市大谷町的父母家，啟德亦相當期望與爺爺嫲嫲重聚.在家鄉享受新年假期之際遇上地震。角田先生憶述，當自己準備回家時，平房開始搖晃。走廊上的他和年邁的父母跨過散落的玻璃碎片，跑到了外面。緊接著天花板轟然倒下，客廳裡的妻子弘美（43歲）和啟德（9歲）被壓在瓦礫下。

事發後角田先生對著倒塌現場大喊妻兒名字，聽到從瓦礫傳來兒子敲打碎片撞擊的聲音。在瓦礫窄縫，他發現妻兒都被壓在已破爛的桌子底下，兒子按照學校的疏散演習跑到桌子底下。角田先生嘗試用鋸子把橫樑鋸斷卻無用，遂向鄰居借電鋸，回程時妻兒已成冰冷屍體。

角田貴仁在附近的空地上鋪了一張坐墊，安放妻兒的遺體，坦言：

我想盡快將他們完好無損地送走。作為一名丈夫和爸爸，這是我該做的事。

角田先生目前仍住在父母家附近的疏散中心，他對兒子「做了該做的事」感到驕傲，

兒子躲在桌子底下，拼命敲打瓦礫，讓我們知道他在哪裡。很抱歉沒能救出你們。

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責任編輯：王明芳

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