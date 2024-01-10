潛行丨劉德華率全場大合唱　齊賀1月之星劉雅瑟朱鑑然生日

▲ （左起）林家棟、劉德華、彭于晏出席《潛行》慈善首映。

由劉德華監製及主演，關智耀執導的電影《潛行》，在昨晚（1月9日）舉行保良局慈善首映禮，華仔及導演關智耀到場外，戲中演員包括林家棟、彭于晏（Eddie）、劉雅瑟、任達華、鄭則仕、談善言、朱鑑然，以及動作指導錢嘉樂均現身。

現場有過百粉絲圍觀盛會，非常熱鬧。華仔在台上談及跟導演的緣份，又大讚對方拍攝自己的感情戲相當細膩。

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▲ 劉德華與劉雅瑟。

為劉雅瑟朱鑑然慶生

而家棟亦提到今次是第18次跟華仔拍檔演出，經已非常有默契。至於良久未有參演港產片的Eddie笑言，很榮幸跟一眾好戲之人合作。女主角劉雅瑟就表示，今次跟華仔合演夫妻，感覺非常甜密。

適逢劉雅瑟和朱鑑然都是1月份生日，眾人即場為兩位送上鮮花慶生，華仔更主動帶領一眾粉絲，以及在場嘉賓合唱生日歌，送給兩位1月之星。最後，一眾主創和嘉賓啟動花炮儀式，預祝影片票房大賣。

首映禮完畢後，華仔和導演率領演員們走入戲院謝票，觀眾見到團隊都非常興奮，華仔先跟一眾演員祝賀大家新年快樂，亦呼籲觀眾邀請親友一齊入場以支持香港電影。

其後，華仔、家棟、Eddie等亦都一齊入座，跟觀眾一同睇《潛行》。

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