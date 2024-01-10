【黎智英案】控方讀出調查供詞　指黎智英轉過逾百萬元予美國前副國防部長

▲ 黎智英案繼續審訊。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，控方今（10日）於西九龍法院讀出高級督察洪麗芬的書面供詞，指黎曾轉帳逾100萬元予美國前副國防部長Paul Wolfowitz，以及於2013年至2020年間曾分86次，轉帳約1.18億元予Mark Simon，當中約9,300萬元，曾分72次轉帳予不同泛民成員及政黨。

聆訊今踏入第9天，控方甫開庭時指，預計今天可讀罷所有證人書面供詞，隨後可播放約1小時片長的黎智英警誡錄影會面。就黎一方早前表示將爭議城大法律學院教授王貴國的專家報告可呈堂性，控方要求黎一方提交書面陳詞，以便控方提交書面回覆，讓法庭於下周二（16日）處理爭議。

控方隨後讀出高級督察洪麗芬的書面供詞，指洪負責處理黎智英、李宇軒、陳梓華、Mark Simon等人，以及3間涉案《蘋果日報》公司的財務調查。當中顯示黎智英曾轉帳逾100萬元予美國前副國防部長Paul Wolfowitz。

就針對另案被告李宇軒的財務調查，控方引述供詞指，李於2019年6月首次眾籌時，美國公司Stripe Payments E Limited曾轉帳615萬元予李。隨後第二次眾籌時，《蘋果日報》專欄作家Jack Henry Hazlewood的英國銀行賬戶曾轉帳約30萬英鎊（折約310萬元）予李。至於黎的助手Mark Simon則於2019年11月21日轉帳50萬元予李。

控方續指，另案被告陳梓華則由Mark Simon及黎控制的力高顧問有限公司，共收到逾25萬元。控方又就Mark Simon 的財務調查，指黎於2013年至2020年間曾分86次，轉帳約1.18億元予Mark Simon，當中約9,300萬元，曾分72次轉帳予不同泛民成員及政黨。

被告黎智英（76歲）及《蘋果日報》3間公司，被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及1項串謀刊印煽動刊物罪；黎獨自被控1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。本案為高院案件及不設陪審團，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理，移師西九龍裁判法院進行，今踏入第9天聆訊。

控方由副刑事檢控專員周天行和助理刑事檢控專員張卓勤等代表；黎智英由資深大律師彭耀鴻及大律師關文渭等代表，《蘋果日報》3間公司則由大律師王國豪代表。

記者：梁錦麟