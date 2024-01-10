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Kaho Live 2024丨洪嘉豪寵粉優先予歌迷會訂飛　揭處男紅館騷命名原因：想帶出鼓勵

娛樂 14:02 2024/01/10

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

《洪嘉豪 Kaho Live 2024》將於4月13至14日於紅館舉行。

洪嘉豪（KAHO）首個紅館個人演唱會《洪嘉豪 Kaho Live 2024》，將於4月13至14日於紅館舉行，距離開騷仍有三個多月 、優先訂購未開始，於一月初已傳門票被搶爆，更設內部認購，可見嘉豪相當受歡迎！

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洪嘉豪優先予歌迷會院友訂飛

據知，KAHO今次演唱會內部超額爆炸，是一向寵粉的他，為兌現承諾（成為院友可優先訂票），主動向公司提出優先給予歌迷會「院友」訂購！

KAHO被問是否有此事時，承認是他的主意：「我承認係錫班院友嘅，咁叫得人入會，我冇理由詐騙嘛，第一次紅館一定要首先開咗比佢哋買先啦，啲飛竟然係一開就已經賣完，重係有人話買唔到......唉，我已經盡晒力，好多朋友問我買飛，我都係嗰句，真係對唔住，係買唔到，我都冇飛了，大家想買真係要喺1月17號優先訂購嗰日去搶，然後優先訂購搶唔到，就要留意公售。我自己都要搵人去買優先訂購，同大家一齊搶公售，買番啲飛返來比朋友、屋企人。」

《洪嘉豪 Kaho Live 2024》演唱會海報

院友想撲海報

今日（1月10日）演唱會海報一出，即刻令所有院友瘋癲，直指今次不單要撲飛，重想撲到海報，KAHO笑話，「我自己都覺得真係幾靚仔，哈哈，自己都差啲認唔到自己。咁真係要歸功於設計師、造型師，用一個咁簡約嘅設計，但又做到一張咁出色嘅海報。」

他續說：「點撲到張海報？我已經決定叫公司推出紀念品嗰陣，要有埋海報比大家買啦！今次啲紀念品都靚㗎，遲下會話大家知，一個演唱會有雙黃蓮蓉月+波鞋送，係咪好抵？哈哈，講笑啫！總之大家留意啦，撲海報唔難，有心係會買到，撲飛難少少，我都知，辛苦大家了。」

洪嘉豪

揭處男紅館騷命名原因

是次演唱會簡簡單單名為保誠保險呈獻《洪嘉豪 Kaho Live 2024》，KAHO指係當中有寓意，「我想用我個名去做人生第一次演唱會個題目，係想帶出一種鼓勵，嘉豪呢個名，係香港應該有千千萬萬個，平凡過咩咁，但係我希望大家唔好俾個名，限制咗自己，唔好覺得自己好平凡，就一定咩都做唔到。」

他續稱：「我都係由一個平凡人，勇於追求自己嘅夢想行到今日，終於可以第一次踏足紅館，我係一個普通人，同大家一樣 ，平凡家庭出身，平凡的名字，平凡的樣子，平凡的歌聲，但只要懷抱住不平凡的夢想，我相信你同我一樣，無論做咩，永不放棄，都係會得嘅，行到去夢想之地！」

洪嘉豪：「無論做咩，永不放棄，都係會得嘅！」

揸車揸埋上紅館？

KAHO透露自己還有一個不平凡的夢想：「最近我推出新歌《黑玻璃》，實現夢想去咗日本拍MV，又開到一架自己夢想中想揸下嘅車，呢架車我想揸埋上紅館，揸埋上台，哈哈！不過依家未知得唔得，高層話幫緊你幫緊你，諗吓。咁我喺公司效力咗咁多年， 我估揸到架車上台，最好係當長期服務獎送埋比我啦，哈哈。」

保誠保險呈獻《洪嘉豪 Kaho Live 2024》
日期：4月13至14日
時間： 晚上8時15分
地點： 紅磡香港體育館
票價： HK$880 / $680 / $480
主辦單位： Warner Music Hong Kong

恒生信用卡優先訂票日期及時間：
1月17日上午10:00至1月18日晚上23:59

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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