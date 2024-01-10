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單身可貴丨30歲單身男無車無樓放工打機嘆可悲　網友一面倒羨慕：在炫耀嗎？

家事百科 16:46 2024/01/10

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台灣一名男網友稱自己30歲單身，無車無樓，放工就回家打機煲劇玩手機，感覺與身邊好友格格不入，苦問「很可悲嗎？」(iStock圖片)

人到中年，大多人都忙著家庭、事業，沒結婚的也會陪著另一半，朋友聚會的話題亦離不開工作、家庭、旅遊。有一名男網友發文稱自己30歲單身，無車無樓，放工就回家打機煲劇玩手機，感覺與身邊好友格格不入，苦問「很可悲嗎？」貼文一出即惹來一大班網友紛紛表態「超羨慕」。

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台灣一名男網友在網絡平台PTT以「30幾歲還在追劇、看動畫、打電動會很可悲嗎？」，稱身邊一半朋友已結婚生子，大部分時間忙於家庭、小孩事，而沒結婚的則忙與女友增進感情，「然後他們好似都幾乎買房買車了」。他續稱，同學間聚會的話題都離不開「房子、車子、孩子」，再不就是出國旅遊，帖主自覺「插不上什麼話」，漸漸地再沒聯絡。

他提到自己日常生活時，每天放工就回家打機、玩手機、追劇、看動畫、聽音樂、假日則會一個人獨自到外面閒逛、吃美食、看展覽，「或是去中正紀念堂、國父紀念館隨便亂晃，也會去逛博物館、逛書店或是去公園散步」，逛累了就回家繼續打機、玩手機等耍廢生活。

他續稱自己30多歲，無車、無房、無女友，住在家裡，沒出國旅行，生活圈就是在台北附近，「返工、放工」每日如是，假期就獨自一人在路上漫無目的亂晃，不禁自問「30幾歲還在過這樣的生活會很可悲嗎？」

貼文一出眾網友紛紛表示羨慕，直言「你要來炫耀嗎」、「難不成你羨慕被房貸和小孩綁死的牢獄生活？」、「怎麼會！超爽的好嗎」、「已婚有小孩的人，會覺得你這篇是炫耀文」、「我可以說我真心羨慕你的自由嗎？」、「表示你該換個遊戲，或養隻貓了」、「超爽，失去熱情才慘」、「聽起來怎麼像炫耀文」、「沒事，找一個跟你一樣有這些興趣的人就好，現階段非常在意的話，就先花時間花心力去實現目標，再來耍廢，不然就直接放推，一個人自由也不錯」。

更有女網友稱自己現在生活與帖主相似，「我是女生，我的生活也差不多這樣，如果決定不結婚的話，未來幾十年也都會這樣，有時候焦慮只是因為你太閒了」，其他人則認為帖主應找生活方式相近的朋友，「你沒有這方面的朋友嗎？我覺得我大致的生活模式跟你。差不多，但跟朋友聊新番、連線打手遊、互相推坑，去同人場擺攤或逛攤，都覺得時間不夠用了」

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責任編輯︰王明芳

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