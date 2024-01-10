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御用惡人丨彭皓鋒現身朋友聚會氣色好　彭家麗胞弟積極抗癌:我一定會冇事

娛樂 16:06 2024/01/10

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

彭皓鋒努力抗癌！

「TVB御用惡人」兼彭家麗胞弟彭皓鋒，去年10月公開透露確診直腸癌，數月内激瘦30磅，患上癌症的彭皓鋒樂觀面對兼抗癌，日前他現身黑妹姐李麗霞的生日聚會，與友聚首一堂。

除了彭皓鋒外，葉凱茵、李天翔、喬寶寶和寶珮如也有出席飯局，事後李天翔於社交平台分享聚會照片，只見彭皓鋒精神不錯，氣色好兼笑容滿臉，身型也沒有再消瘦。

星濟好聲音丨「TVB御用惡人」彭皓鋒自爆患直腸癌　彭家麗哽骨失聲羅敏莊頂替演出

樂觀抗癌：我一定會冇事

去年10月，彭皓鋒為黑妹慈善演唱會擔任嘉賓，他於台上自爆不幸患癌，當時彭皓鋒說：「近月確診直腸癌，幾個月內激瘦30磅，其間見過五、六位醫生，仍然在考慮是否要開刀做手術切除腫瘤，因為做手術要切除肛門，令接下來生活都不太方便，拍戲也不方便。」

彭皓鋒稱正嘗試不同的療法，包括斷食法，樂觀的他更於IG寫道：「感谢每一位的關心，我一定會冇事的，狀態很好不用擔心，幫我集氣，正能量。」

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【戰毒】彭皓鋒再演反派爆發演技 跟羅蘭感人母子情受讚賞

家人支付手術費

去年12月，彭皓鋒出席活動時表示身體沒大礙，若腫瘤再變大才會做手術。

他還透露本月赴新加坡進行嶄新的癌症治療法，更強調身體狀況良好，拍攝劇集也沒問題。

另外彭皓鋒感謝爸爸、大家姐和二家姐彭家麗於手術費上的支持，讓他可以專心養病。

彭皓鋒為彭家麗胞弟。

53歲的彭皓鋒1996年參加藝訓班入行，從跑龍套演起的他，經常飾演反派角色，壞人形象深入民心，被網民封為TVB「御用壞人」。

2012年彭皓鋒離巢轉投港視，但港視不獲發牌，令他隨即失業，彭皓鋒之後轉戰內地發展，抱破斧沉舟的他說：「當時想過如果不成功便轉行。」

幸皇天不負有心人，彭浩鋒於2016年憑網絡電影《老師上錯身》獲頒「美國荷里活國際電影節」「最佳男主角」，吐氣揚眉，2019年，彭皓鋒回巢TVB演出劇集《解決師》和《逆天奇案》以及內地網絡劇集。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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