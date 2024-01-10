  • 23°C
香港時間 : 2024110日 (週三) 15:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

萬千星輝頒獎典禮2023丨陳貝兒有望3度奪「女主持」獎　周奕瑋許文軒成「男主持」獎大熱

娛樂 13:45 2024/01/10

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳女主持」十強合照。

TVB大騷 《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日舉行，大會今日（1月10日）起陸續向外發布各獎項十強及「最具潛質新人」候選人官方場刊照，今日發布的分別是「最佳男主持」、「最佳女主持」、「飛躍進步男藝員」、「飛躍進步女藝員」十強及「最具潛質新人」21名入圍者合照。

當中，最佳主持方面，已憑《無窮之路》系列兩度勇奪「最佳女主持」的陳貝兒，在今年再憑《無窮》系列入圍「女主持」十強。

對此，貝兒坦言《無窮》系列帶給她無限美好回憶，並謂對於能否再攞獎要隨緣：「之前兩年都有攞到獎，今年再入十強非常開心。嗰兩個獎我一直放喺客廳當眼處，激勵自己繼續努力，已經好開心同好滿足。」

【無窮之路3】陳貝兒為節目「上山下海」激瘦十磅 　全心全意拍攝推外快

《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳男主持」十強合照。

萬千星輝2023丨周奕瑋許文軒成大熱

至於去年單拖為台慶頒獎禮擔任主持並贏盡掌聲的周奕瑋，由於本身專業又有功架，加上過去一年先後主持了不同類型的綜藝節目，不但令他成為今年「男主持」頂頭大熱，更入圍「男飛躍」最後十強。

周奕瑋對此謙稱很意外，說：「冇諗過仲可以（入圍）飛躍（10強），今年算係非常豐收嘅一年，我睇番入圍名單，原來自己過去一年做咗咁多唔同類型嘅嘢。」

至於現為娛樂新聞台主播之一的許文軒，與周奕瑋一樣同時入圍「男主持」及「男飛躍」十強，許文軒笑言「入圍當贏咗」：「有本場刊永遠記錄低呢件事，仲要換咗兩套衫喎，我覺得自己已經攞咗獎。」

最新影片推介：詹天文專訪

TOPick柴犬追星
聲夢小花丨17歲詹天文入行2年歷挫折再站起　Windy不被打沉：經過磨練堅強好多

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

萬千星輝頒獎典禮2023丨周奕瑋入圍飛躍男藝人10強　Jarvis獨挑大樑主持頒獎禮盡騷功力
16:38 2023/12/27
萬千星輝頒獎典禮2023丨周奕瑋入圍飛躍男藝人10強　Jarvis獨挑大樑主持頒獎禮盡騷功力
【周遊關西】周奕瑋感激雙親默默支持　Jarvis放棄做TVB親生仔：多點自由和時間【有片】
19:14 2023/06/06
【周遊關西】周奕瑋感激雙親默默支持　Jarvis放棄做TVB親生仔：多點自由和時間【有片】
萬千星輝頒獎典禮2023丨高海寧努力磨練演技用「作品說話」 　憑《新聞女王》成女配大熱
14:01 2024/01/08
萬千星輝頒獎典禮2023丨高海寧努力磨練演技用「作品說話」 　憑《新聞女王》成女配大熱
萬千星輝頒獎典禮2023丨鄭子誠爭最佳男配角獎　完美奸人轉型成功被睇高一線
19:14 2024/01/08
萬千星輝頒獎典禮2023丨鄭子誠爭最佳男配角獎　完美奸人轉型成功被睇高一線
萬千星輝頒獎典禮2023丨劉穎鏇表現亮眼成新代打女　演技進步有機奪女飛躍
13:51 2024/01/09
萬千星輝頒獎典禮2023丨劉穎鏇表現亮眼成新代打女　演技進步有機奪女飛躍

你可能感興趣

萬千星輝頒獎典禮2023丨周奕瑋入圍飛躍男藝人10強　Jarvis獨挑大樑主持頒獎禮盡騷功力
16:38 2023/12/27
萬千星輝頒獎典禮2023丨周奕瑋入圍飛躍男藝人10強　Jarvis獨挑大樑主持頒獎禮盡騷功力
【周遊關西】周奕瑋感激雙親默默支持　Jarvis放棄做TVB親生仔：多點自由和時間【有片】
19:14 2023/06/06
【周遊關西】周奕瑋感激雙親默默支持　Jarvis放棄做TVB親生仔：多點自由和時間【有片】
萬千星輝頒獎典禮2023丨高海寧努力磨練演技用「作品說話」 　憑《新聞女王》成女配大熱
14:01 2024/01/08
萬千星輝頒獎典禮2023丨高海寧努力磨練演技用「作品說話」 　憑《新聞女王》成女配大熱
陳貝兒 周奕瑋 許文軒 TVB 綜藝節目 萬千星輝頒獎典禮 無窮之路

最高瀏覽

觀塘車禍｜31歲女懷胎4月上班 　捱車撞生死未卜　丈夫病房外痛哭：佢係好堅強嘅人
觀塘車禍｜31歲女懷胎4月上班 　捱車撞生死未卜　丈夫病房外痛哭：佢係好堅強嘅人
急症室最長等候時間（01月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月10日 時間12:05）
柳俊江自殺丨王陽翎收回要求柳爺前度道歉要求　惟強調：終身對Grace Mak絕不信任
柳俊江自殺丨王陽翎收回要求柳爺前度道歉要求　惟強調：終身對Grace Mak絕不信任