萬千星輝頒獎典禮2023丨陳貝兒有望3度奪「女主持」獎　周奕瑋許文軒成「男主持」獎大熱

▲ 《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳女主持」十強合照。

TVB大騷 《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日舉行，大會今日（1月10日）起陸續向外發布各獎項十強及「最具潛質新人」候選人官方場刊照，今日發布的分別是「最佳男主持」、「最佳女主持」、「飛躍進步男藝員」、「飛躍進步女藝員」十強及「最具潛質新人」21名入圍者合照。

當中，最佳主持方面，已憑《無窮之路》系列兩度勇奪「最佳女主持」的陳貝兒，在今年再憑《無窮》系列入圍「女主持」十強。

對此，貝兒坦言《無窮》系列帶給她無限美好回憶，並謂對於能否再攞獎要隨緣：「之前兩年都有攞到獎，今年再入十強非常開心。嗰兩個獎我一直放喺客廳當眼處，激勵自己繼續努力，已經好開心同好滿足。」

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▲ 《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳男主持」十強合照。

萬千星輝2023丨周奕瑋許文軒成大熱

至於去年單拖為台慶頒獎禮擔任主持並贏盡掌聲的周奕瑋，由於本身專業又有功架，加上過去一年先後主持了不同類型的綜藝節目，不但令他成為今年「男主持」頂頭大熱，更入圍「男飛躍」最後十強。

周奕瑋對此謙稱很意外，說：「冇諗過仲可以（入圍）飛躍（10強），今年算係非常豐收嘅一年，我睇番入圍名單，原來自己過去一年做咗咁多唔同類型嘅嘢。」

至於現為娛樂新聞台主播之一的許文軒，與周奕瑋一樣同時入圍「男主持」及「男飛躍」十強，許文軒笑言「入圍當贏咗」：「有本場刊永遠記錄低呢件事，仲要換咗兩套衫喎，我覺得自己已經攞咗獎。」

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