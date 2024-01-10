不是你不愛你丨Mandy化身瘋狂粉絲　Phoebus被譚旻萱失控死纏嚇壞

▲ 愛情電影《不是你不愛你》。

人氣組合P1X3L成員兼《全民造星II》冠軍Phoebus（吳啟洋）在愛情片《不是你不愛你》內演回自己。

影片講飾演阿寶的Mandy（譚旻萱飾）沉迷偶像做追星族，試過到酒店後門等偶像撲空，一直耿耿於懷。而阿寶心目中的超級偶像，正是Phoebus。男主角家偉（陳昊森飾）得知阿寶鍾情自己的老友Phoebus，決定製造驚喜，安排飯局介紹二人認識。

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▲ 《不是你不愛你》

嚇到Phoebus面有難色

在完全沒心理準備下，可近距離見到心儀偶像，Mandy情緒陷於失控狀態，除握著對方的手不願鬆開，更不斷望著Phoebus傻笑，之後合照留念。

阿寶表現更加瘋狂，要求Phoebus搏著她的膊頭合照，更逼對方做出大、中、細的心心手勢，嚇到Phoebus面有難色，至於花盡心思安排飯局冧女的陳昊森，不但被冷落一旁，更被Mandy指使當攝影師，替她和Phoebus影合照。

「好攰呀！」這是Mandy拍完這場扮演瘋狂粉絲的戲份總結，因每個動作、每句對白，都要將興奮情緒推到極致，Mandy說：「因為每一個take都要好肉緊，Phoebus要受盡我折磨，不過就尷尬啲，因為我哋冇合作過，我係咁逼佢搭膊頭、俾心心，我做咗追星唔好嘅示範，請大家唔好咁樣對你哋嘅偶像。」

▲ 《不是你不愛你》

曾遇瘋狂粉絲

見慣「風浪」的Phoebus，笑言曾遇過比Mandy更瘋狂的粉絲，他說：「試過俾fans捉住手臂係咁搖、係咁搖，影合照又會有好多動作要求，所以你（指Mandy）唔算太瘋狂。」

為保護自己安全，身為女神的Mandy也分享如何預防瘋狂粉絲的過份行為，說：「我會扮打電話call車，個樣冇乜表情，當見佢唔到。尤其是我係女仔，更加要保護自己。」旁邊的Phoebus也認同說：「可能你生得高大，未必夠膽行埋嚟，但保護自己的確好重要。」

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