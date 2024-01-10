【一簽多行】議員關注落實時間及政策配合　劉震：現階段沒進一步補充

▲ 文化體育及旅遊局副局長劉震。（林宇翔攝）

早前有消息指港府正與內地當局商討，恢復開放深圳戶籍居民「一簽多行」來港政策，以爭取更多旅客來港。文化體育及旅遊局副局長劉震表示，政府一直有跟內地相關部委，就相關安排實施清況，及未來路向作緊密溝通，但現階段並未有進一步補充。

實政圓桌立法會議員田北辰今日在立法會就恢復「一簽多行」提出口頭質詢，他指政府至少應提供初步的時間表，讓各界有時間準備配合。

民建聯立法會議員劉國勳問到若重啟「一簽多行」後，政府會否有持續政策配合，在便利旅客同時，亦照顧到居民的生活環境，不會因為人多就實施「一簽一行」，人少則改「一簽多行」，同時確保不會補濫用變為「一日多行」。劉震未有正面回應，僅表示到有關方案可落實時，會適時公布詳情。

劉震在回應多名議員提問時，僅回應稱現階段沒有進一步補充，包括工聯會立法會議員鄧家彪關注政府有否同時向廣東省政府提出，除了深圳外，大灣區的其他城市爭取「一簽多行」、及經民聯立法會議員林健鋒關注近日坊間提到的離境稅，問到局長有何看法。

劉震：所以有型盛事會開跨部門會議加強協調

民建聯立法會議員鄭泳舜則提到，美斯及碧咸的球隊即將訪港，局方會如何部署，以吸引遊客及宣傳香港外。他亦關注可否邀請碧咸到夜繽紛或到名店購物。

劉震回應稱，會就所有大型盛事活動，召開跨部門會議，加強協調，同時加強活動宣傳，以藉著宣揚香港的優勢。

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記者：戴朗希