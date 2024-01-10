  • 23°C
香港時間 : 2024110日 (週三) 15:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一簽多行】議員關注落實時間及政策配合　劉震：現階段沒進一步補充

政治 14:30 2024/01/10

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

文化體育及旅遊局副局長劉震。（林宇翔攝）

早前有消息指港府正與內地當局商討，恢復開放深圳戶籍居民「一簽多行」來港政策，以爭取更多旅客來港。文化體育及旅遊局副局長劉震表示，政府一直有跟內地相關部委，就相關安排實施清況，及未來路向作緊密溝通，但現階段並未有進一步補充。

實政圓桌立法會議員田北辰今日在立法會就恢復「一簽多行」提出口頭質詢，他指政府至少應提供初步的時間表，讓各界有時間準備配合。

民建聯立法會議員劉國勳問到若重啟「一簽多行」後，政府會否有持續政策配合，在便利旅客同時，亦照顧到居民的生活環境，不會因為人多就實施「一簽一行」，人少則改「一簽多行」，同時確保不會補濫用變為「一日多行」。劉震未有正面回應，僅表示到有關方案可落實時，會適時公布詳情。

劉震在回應多名議員提問時，僅回應稱現階段沒有進一步補充，包括工聯會立法會議員鄧家彪關注政府有否同時向廣東省政府提出，除了深圳外，大灣區的其他城市爭取「一簽多行」、及經民聯立法會議員林健鋒關注近日坊間提到的離境稅，問到局長有何看法。

劉震：所以有型盛事會開跨部門會議加強協調

民建聯立法會議員鄭泳舜則提到，美斯及碧咸的球隊即將訪港，局方會如何部署，以吸引遊客及宣傳香港外。他亦關注可否邀請碧咸到夜繽紛或到名店購物。

劉震回應稱，會就所有大型盛事活動，召開跨部門會議，加強協調，同時加強活動宣傳，以藉著宣揚香港的優勢。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希

相關文章

【旅遊消費】田北辰︰港深政府曾商重推「一簽多行」　需港澳辦審批
22:26 2023/12/08
【旅遊消費】田北辰︰港深政府曾商重推「一簽多行」　需港澳辦審批

你可能感興趣

【旅遊消費】田北辰︰港深政府曾商重推「一簽多行」　需港澳辦審批
22:26 2023/12/08
【旅遊消費】田北辰︰港深政府曾商重推「一簽多行」　需港澳辦審批
劉震 文化體育及旅遊局 碧咸 離境稅 經民聯 工聯會 民建聯 鄭泳舜 大灣區 林健鋒

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

觀塘車禍｜31歲女懷胎4月上班 　捱車撞生死未卜　丈夫病房外痛哭：佢係好堅強嘅人
觀塘車禍｜31歲女懷胎4月上班 　捱車撞生死未卜　丈夫病房外痛哭：佢係好堅強嘅人
急症室最長等候時間（01月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月10日 時間12:05）
柳俊江自殺丨王陽翎收回要求柳爺前度道歉要求　惟強調：終身對Grace Mak絕不信任
柳俊江自殺丨王陽翎收回要求柳爺前度道歉要求　惟強調：終身對Grace Mak絕不信任