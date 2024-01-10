段崇智辭職丨細數中大歷任校長　「光纖之父」高錕「沙士英雄」沈祖堯

▲ 段崇智辭職，細數中大歷任校長。

中文大學校長段崇智本周一（8日）正式向校董會請辭，於明年1月卸任，比原定2026年底結束的任期提早兩年離任。段崇智解釋請辭原因，指去年底通過修訂的《香港中文大學條例》，中大落實新的管治架構，「我認為此時是讓大學物色一位新校長的合適時機」。香港中文大學（中大）創立於1963年，是不少人才的搖籃，創校多年來共有8位校長，其中包括劉遵義、金耀基、李國章等，而當中以高錕、沈祖堯更是為人所熟悉，成就非凡。

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「光纖之父」高錕

已故前中大校長高錕教授出生於上海，祖父高吹萬是清末江南著名書畫家，父親高君湘律師是美國密西根大學法學院博士，1948年他們舉家移居台灣，翌年再在香港定居，高錕曾入讀聖若瑟書院，之後到英國升學，1957年取得英國倫敦大學電機工程理學士學位後，加入標準電話電報有限公司（STC）及其屬下標準電訊實驗所（STL）擔任工程師，並在工作期間開始研究光纖通訊，成為行業先驅。

高錕於1965年在倫敦大學獲頒電機工程哲學博士學位，1970年回港在中大電子系擔任創系教授，1987年出任中大校長，至1996年退休。高錕於2004年證實患上早期阿茲海默病，2009年獲頒諾貝爾物理學獎，2010年獲英國冊封為爵士及獲香港政府頒授大紫荊勳章，2015年獲選為香港科學院榮譽院士，並於2018年離世。

高錕生前提出光導纖維於通訊上應用的基本原理，促成互聯網出現，惟高錕卻不曾申請專利，將技術開放，造福世界。而他更曾表示：

我沒有後悔，也沒有怨言，如果事事以金錢為重，今天一定不會有光纖技術成果。

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「沙士英雄」沈祖堯

中大前任校長沈祖堯，現已轉任新加坡南洋理工大學醫學院院長及高級副校長。沈祖堯曾被中大譽為「沙士英雄」、「桂冠學人」，曾率先發明以內視鏡治療潰瘍出血，釐清幽門螺旋菌與胃潰瘍的關係，及後帶領亞洲多國開展大腸癌篩查研究，確立普查指標及防禦致命腸癌的貢獻卓越，美國防癌基金會為此授予桂冠獎；2003年爆發沙士（全港非典肺炎），沈祖堯「身先士卒，痌瘝在抱，夙夜匪懈，戰勝惡疾」，更獲《時代週刊》稱許為「亞洲英雄」。

新冠肺炎在本港肆虐期間，沈祖堯曾在電台節目向前線醫護打氣，憶起2003年港人面臨著類似的危機，而這一次新冠肺炎疫情中，不少醫護人員仍帶著03年一疫留下心靈的瘡疤，而沈祖堯則鼓勵醫護：

我為你們仍然勇敢面對挑戰而感到自豪。正如你們多年前所立下的承諾，你們要為在疾病，痛苦中掙扎的人，奉獻專業知識和服務。

我從上一次SARS的一役中學會了，如果我們覺得自己注定失敗，就幾乎可以肯定我們將被擊敗。對於那些擔任領導職務的醫護來說，這一點尤為重要。你們的同事每一個正在看著你。你需要告訴他們黑夜將盡，黎明必至。你們的微笑和擁抱，對前線同事意義重大。

相信我，Dirty Team 的手足們，你們的辛勞和奉獻，在我們社會每個人都看在眼裏。疫情有一天終會過去，美好的回憶將留在我們的心中（和你們的心中）。

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責任編輯：王明芳