【大學科研】科大聯合實驗室研防蟲噴霧驅床蝨　供港隊巴黎奧運採用

▲ 科大聯合實驗室研發出環保防蟲噴霧，可驅除床蝨，並滅活新冠病毒、流感等。（朱永倫攝）

床蝨危機席捲全球，科技大學聯合實驗室研發出高效、安全性高的環保防蟲噴霧，驅除床蝨，並滅活新冠病毒、流感等，計劃供港隊於巴黎奧運期間使用。另研發出改良人造類器官（artificial organoids），將成本降低近9成、壽命延長1個月，用於測量環境污染對人類健康所構成的風險。

防蟲噴霧採用新型多層次殺菌塗層技術（MAP-1）研發，有效驅除床蝨。實驗室主任、化學及生物工程學系兼環境及可持續發展學部教授楊經倫表示，配方包含3種經植物萃取的物質，較為天然，並可用於棉、麻紡織物、運動用品、傢俬等物件的表面，目前已通過內地及瑞士兩個實驗室認證，證實具100%驅蝨能力，同時已申請專利。

楊亦提到，塗層可提供30日防護，令床蝨「絕食」，在24小時後自然死亡，同時能滅活各種高傳染性病毒及細菌，如新冠病毒、流感及手足口病等。因此，他計劃製造首批產品，供香港運動員在本年巴黎奧運會期間使用，應對歐洲日益嚴重的床蝨問題。

▲ 科大聯合實驗室研發出環保防蟲噴霧，可驅除床蝨，並滅活新冠病毒、流感等。（朱永倫攝）

由楊經倫帶領的聯合實驗室研究團隊，亦已研發包括人體皮膚、肺、腎及心臟細胞的3D打印細胞支架，製作人造類器官，以測試空氣和水污染對人體健康可能構成的潛在禍害。楊經倫表示，改良人造類器官（artificial organoids），將成本降低近9成、壽命延長1個月，並指採用上述器官源於具代表性，其細胞活性、功能變化及生物表達數據亦將提供更具體的健康指數；他又稱，計劃日後與政府部門合作，在不同監測站進行測試，甚至推展至大灣區。

科技大學與生物化學產品公司Absolute Pure EnviroSci Limited （APEL）共同建立聯合實驗室，推動研究成果產業化，並於今日（10日）舉行開幕禮及簽署合作備忘。實驗室會利用APEL提供的2,000萬港元啟動資金，研發可用以支持水資源管理、減少並轉化廚餘，以及透過提升空調以至發電廠能源效益來支援脫碳等可持續發展方案。

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記者：梁凱婷