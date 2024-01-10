  • 23°C
香港時間 : 2024110日 (週三) 15:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中藥現代化】浸大以「皺皮木瓜」治療肌原纖維肌病　獲美國FDA資格認定

社會 14:59 2024/01/10

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

浸大以「皺皮木瓜」治療肌原纖維肌病。(浸大提供)

浸會大學中藥創新研發中心從中藥「皺皮木瓜」提取有效組分，研發一種新藥，用以治療罕見的「肌原纖維肌病」。該藥獲美國食品藥物管理局「孤兒藥」資格認定，成為香港第一款獲得該資格的植物藥。取得「孤兒藥」（用作治療罕見疾病的藥物）資格認定可望加快新藥的審批工作，包括縮短評審程序、豁免新藥上市評審費用，並獲得上市後七年獨家市場佔有權等。研究團隊計劃在兩年內，向美國食品藥物管理局提交新藥臨床研究申請。

肌原纖維肌病由基因突變導致，包括BAG3基因突變，是一種罕見的遺傳性神經肌肉疾病。它的病徵與肌肉萎縮症類似，患者通常在青少年時期發病，常見的臨床症狀十分嚴重，包括漸進性肌肉無力、肌肉萎縮、運動障礙、肌肉僵硬、呼吸肌虛弱和心肌病等。該病目前沒有有效治療方法，醫療成本十分高昂，為患者、家人和社會帶來沉重負擔。該病屬於罕見疾病，研究人員現時仍在探索針對這類疾病的治療方案，並評估其安全性和有效性。

中藥創新研發中心基於臨床治療案例，針對由BAG3基因突變導致的肌原纖維肌病，將傳統中醫理論與現代科學技術結合，並採用中藥材「皺皮木瓜」的多種有效成份，研發名為「CDD-2107」的新藥。以皺皮木瓜有效组分研製新中藥皺皮木瓜為薔薇科植物「貼梗海棠」的乾燥成熟果實，是臨床常用中藥，常用於治療關節肌肉疾病，如濕熱痹證和腰膝關節酸重疼痛等。皺皮木瓜與一般當作水果食用的木瓜不同，後者稱為番木瓜，為番木瓜科番木瓜屬。

研究團隊以傳統中醫藥理論，從臨床療效出發，運用現代中藥的提取純化技術進行研究。他們從病人的中藥處方中，確定最重要的有效組分，並揭示CDD-2107的可能作用機制。研究結果顯示，CDD-2107能顯著改善肌原纖維肌病患者的臨床症狀，包括增強肌肉力量，以及提高活動能力和獨立性，為患者帶來新的希望。

浸大協理副校長（中醫藥發展）、中藥創新研發中心總裁卞兆祥表示，DD-2107是中醫理論與現代科技互相結合的結晶。它獲得美國食品藥物管理局孤兒藥資格認定，是令人鼓舞的里程碑，反映團隊的付出和科學創新得到認可。」

孤兒藥的研發和生產面對研究資料匱乏、研發成本高昂和市場規模小等挑戰，一些國家或地區因而訂定政策和措施，鼓勵製藥公司研發和生產治療罕見病的藥物。藥物獲美國食品藥物管理局批准成為孤兒藥後，製藥機構可獲一些特殊的鼓勵和支援，例如研究資金、延長專利保護期限、市場獨佔權和稅收方面優惠等。

卞教授表示，預計在兩年內向美國食品藥物管理局提交新藥臨床研究申請，這是CDD-2107成為國際公認、安全有效，用以治療由BAG3基因突變導致的肌原纖維肌病的藥物的重要一步。我們的最終目標，是CDD-2107獲得美國食品藥物管理局批准上市，令更多患者的病情得到改善。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

觀塘車禍｜31歲女懷胎4月上班 　捱車撞生死未卜　丈夫病房外痛哭：佢係好堅強嘅人
觀塘車禍｜31歲女懷胎4月上班 　捱車撞生死未卜　丈夫病房外痛哭：佢係好堅強嘅人
急症室最長等候時間（01月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月10日 時間12:05）
柳俊江自殺丨王陽翎收回要求柳爺前度道歉要求　惟強調：終身對Grace Mak絕不信任
柳俊江自殺丨王陽翎收回要求柳爺前度道歉要求　惟強調：終身對Grace Mak絕不信任