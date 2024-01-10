【香港經濟】港大發表經濟政策綠皮書　王于漸：今年本港經濟不樂觀

▲ 港大經管學院發表「香港經濟政策綠皮書2024」。（王韻青攝）

香港大學經管學院今日（10日）發表《香港經濟政策綠皮書 2024》，港大首席副校長兼經濟學講座教授王于漸表示，全球經濟面臨衰退壓力，今年本港經濟增長不樂觀，預期明年後才有望改善。

王于漸指，市場目前較樂觀認為息口見頂，今年年中，甚至3至4月便會減息，但自己較不樂觀，因全球經濟走入不確定時期的情況較5年前多，加上美國貨幣負增長已持續20多個月，形成通縮壓力，惟通脹壓力是否能跌至2%仍不確定，衰退壓力亦開始浮現，「美國運氣好便會軟着陸」。

他續指，若中國經濟隨着國家政策進一步放寬、改革，令市場消費意欲回升，香港經濟有望於明年之後受惠恢復，但總體來說，「2024年不應是樂觀的一年」。

樓市前景方面，他說，即使樓市減辣，但仍有辣招，令香港私人房地市場沒有流通量，加上大經濟環境不好，預計樓市不會輕易回春。

至於如何解決香港當前經濟問題，王于漸稱，香港經濟疫下凍結4年，經濟活動受很大創傷，但並非全球所有地方都在疫下嚴厲封閉，期間經濟有新需求和創意，故香港企業必須加把勁，「想多些橋」迎合新舊客戶。

他並稱，不能只着眼於疫後復甦和地緣政治，要放眼更久遠，2008年國際金融風暴，甚至1997年至2003年的亞洲金融風暴，所帶來的後遺症仍未完全消失；又稱要擴闊視野，「只看香港無希望，放眼國際希望好多」。

港府預計未來幾年仍面對財赤，坊間有意見認為應增設陸路離境稅、資本增值稅等，以增加收入來源。王于漸強調，增加稅種不利於香港總體營商環境，亦影響本港對資金和人才的吸引力，形容現時很多地方下調稅率，若本港加稅就如「逆水行舟」。

另外，社會近期一直議論，在中美角力下，聯繫匯率制度會否無以為繼，應否推出Plan B，讓港元改與其他貨幣掛鉤。《綠皮書》指出，雖然美元地位自1970年起持續下跌，但至今超過8成貿易、逾6成金融交易，特別是中央銀行貨幣交易，仍以美元結算，是全球普及貨幣。而香港作為亞洲最重要金融中心、中國最重要金融城市，若要助內地投資者走出國際，繼續做人民幣國際化中心，港元與美元掛鉤的重要性無可置疑。

《綠皮書》強調，雖然美國政府和央行過去幾年制裁部份中港企業和人員，但維持聯繫匯率對香港長遠發展的好處比相關風險更大，現時並非將港元與其他貨幣掛鉤的適當時候。

港大經管學院副院長（對外事務）、金管局貨幣發行委員會成員鄧希煒表示，維持聯繫匯率最大風險為美國政府或聯儲局突然無理對香港重要金融機構作出嚴重制裁，包括不容許其持有或兌換美元，但發生機率極低，形容如因此自動放棄聯繫匯率，是「未經深思熟慮的決定」，惟透露金管局內部有就Plan B作出討論。

此外，《綠皮書》提出香港須維持和加強與内地資本、資訊和人員的自由流動；增加與歐洲、北美等，特別是區域全面經濟夥伴協定（RCEP）區域的金融和經濟聯繫走廊聯繫等，以增強國際金融中心地位。

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記者：梁薾心