街頭詐騙丨尖沙咀街頭現屈錢黨　扮「孫悟空」用1招呃途人錢

▲ 尖沙咀街頭現屈錢黨，扮「孫悟空」用1招呃途人錢。

屈錢黨再有行騙新招，近日有網民發現，尖沙咀街頭有人打扮成「孫悟空」，主動找途人合照，然後向他們索取金錢，呼籲市民小心。

最新影片：

該名網民於Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發文，指早前於晚上時間，經過尖沙咀海港城對出位置時，發現有內地人打扮成「孫悟空」行騙。從相片可見，一名男子身穿紅、黃色的服裝，下身牛仔褲配波鞋，並戴上孫悟空的頭套和頭冠，在街頭上跳舞，然後向途人走近。

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樓主提到「孫悟空」的行騙手法，指他會主動找途人合照，途人不虞有詐答應要求，男子便會捉住途人的手，然後取出並展示一張卡紙，上面寫明合照要收費，「通常啲人都會不愉快畀錢嘅，因為同佢影咗相唔好意思」。

樓主呼籲大家提高警覺，不少人看過帖文後留言，「咁係強賣勒索，報警處理」、「呢啲響外國都會見到」、「你講句報警，佢應該識驚，違反入境逗留條件」。

聾啞人士黨出沒

日前亦有港媽日前在網上發帖稱，推「BB車」與2名女兒到海濱長廊，其間遇到身穿熊貓頭公仔裝的男子，主動行近與她們合照，之後竟取出牌稱是「聾啞人士」索錢，港媽最終靠1招KO對方，斥「搵食行遠啲啦」，事件引起網民熱議。

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責任編輯：王明芳