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【警隊招聘】警員英文試合格率僅27.6%　鄧炳強：有把關作用

社會 15:47 2024/01/10

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警隊去年5月引入「警員中英文筆試」。(資料圖片)

警方去年5月調整警員、見習督察及輔警的3項入職要求，包括取消最低身高及體重要求，並增設「警員中英文筆試」，為未達中學文憑試中英文科第2級的投考者提供另一個符合語文能力要求途徑。保安局表示，「警員中英文筆試」的中文和英文合格率分別為49.4%和27.6%，局長鄧炳強認為，數據反映新筆試的把關作用。

民建聯議員黃俊碩關注警隊調整入職要求後的招聘情况，鄧炳強表示，截至去年12月31日，分別有87人及623人投考警員中文及英文筆試，當中14人需同時投考中英文筆試，中文和英文合格率分別為49.4%和27.6%。調整入職要求後的8個月，每月投考警員、見習督察及輔警的平均人數分別為644人、478人及283人，分別增加80%、90%及55%。截至去年12月31日，有23人透過「香港警察‧內地大學招募快線」加入警隊成為警員，另有746人的申請正處於不同階段有待處理。

黃俊碩認為，相關合格率令人擔心警員的中英文水平下降，鄧炳強則重申語文要求沒有降低，合格率反映好多人未必符合相等於文憑試中、英文科第2級的要求，證明測試有「守門口」作用。

至於取消了最低身高及體重要求，鄧炳強強調警隊的遴選及訓練標準維持不變，警務人員的體能以至工作能力的要求並沒有下調，投考者在應徵警員，包括輔警及見習督察職位時，仍必須通過入職體能測試，以確保他們的身體狀況符合職位要求才會被取錄。獲聘用的人士須於香港警察學院接受訓練，並通過體能發展訓練及最後考試才能結業，正式加入警隊服務廣大市民。

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記者：蘇文軒

警務處 就業 罪案 職位招聘 畢業 中文科 英文科 鄧炳強 結業 DSE

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