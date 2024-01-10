【競爭法】競委會與廣東省政府頒布競爭指南　助大灣區企業了解兩地制度

▲ （資料圖片）

競爭事務委員會今日（10日）與廣東省市場監督管理局（廣東市場監管局）共同發布 《粵港企業競爭合規指南》（《指南》），以協助在大灣區營運的企業， 尤其是中小企，認識及理解香港及廣東兩地的競爭法制度，並採取相應的合規措施，提升內部風險評估，加強守法能力。

最新影片推介：

競委會表示，隨著大灣區地區的融合及深化合作，內地和香港之間經貿活動日益頻繁，不過由於內地和香港分屬兩個不同的司法管轄區，實施不同的競爭法律制度，故相關企業需要認識及了解，以符合兩地法規的要求。

有見及此，競委會與廣東市場監管局基於過往的執法及倡導工作經驗，共同編撰了《指南》，以深入淺出的手法，介紹香港的《競爭條例》及內地的《反壟斷法》，包括法例的主要內容、執法機制及違法後果等，並就粵港企業的競爭合規管理作出多項建議。《指南》 亦列舉了兩地的競爭法案例，供企業及各界人士參考。

競委會主席陳家殷表示，為貫徹落實粵港澳大灣區建設的國家策略，競委會與廣東競爭執法機構一直緊密溝通，並就競爭政策與法律實施建立有效的合作框架。其中在2023年7月，競委會便與廣東市場監管局簽署備忘錄，就推進大灣區的競爭政策及相關法律加強合作。

陳續指，競委會與廣東市場監管局今日發布本指南，標誌著我們在共同展開兩地競爭倡導工作上，邁出重要一步，在協助大灣區內的企業認識及理解兩地競爭法制度的同時，亦加強區內競爭政策與法律的有效實施，以推動公平的營商環境，為企業提供更廣闊的發展空間，最終對大灣區內所有企業、消費者及整體社會帶來裨益。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜