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食用安全｜男子參加旅行團遊釜山　第4日突發燒+上吐下瀉　6團員染一惡菌韓急症初體驗

食用安全 12:59 2024/01/11

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男子參加旅行團遊釜山，第4日突發燒+上吐下瀉，6團員染一惡菌韓急症初體驗。

年頭多假期，相信不少人都會趁機去旅行。不過，台灣一名男子近日參加南韓釜山跨年旅行團，疑因食物中毒，在行程第4天出現發燒、上吐下瀉等症狀，而且陸續還有6位團員同樣前往就醫，回台後診斷為諾如病毒。事主認為旅行社應該負責醫療費用，惟業者回應，諾如病毒不在理賠範圍内。

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跟團用餐疑食物中毒

綜合台媒報道，曾先生在2023年12月29日至今年1月2日與朋友一起參加了南韓釜山跨年旅行團，由於是跟團的行程，用餐幾乎都是由旅行社負責。惟曾先生在行程第4天出現發燒、上吐下瀉等症狀，甚至一度出現心跳140下，最後在當地緊急去急症室治療，

「我去的時候，我心跳一直很快，快到我覺得很喘。」

該旅行團是5天4夜的行程，每人團費為2.5萬元（新台幣．下同，約6,402元港元），而團體用餐的餐食包括了煙燻南瓜鴨、海鮮燒烤、海鮮鍋、五花肉、秘製豬排烤肉等等。結果全團37人，其中12人出現身體不適；有6人在掛急症，並出現發燒39℃、上吐下瀉、畏寒等症狀，

我們每個人都很不舒服，（旅行社）還要叫我們各自去付這筆錢，這不是單一個案，這是一團等於說有3分之1（的團員）了，旅行社不該負責嗎？

曾先生表示，他當時在醫院待了1、2個小時，還做了心電圖，整個療程大約花費5,000多元（約1,280元港元）；回台之後再求醫，結果被診斷為諾如病毒，即腸胃道發炎，傳染途徑可能是吃到的食物、喝的水、接觸到的物品，甚至是吸入的飛沫，極少病毒量就能傳播。

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旅行社稱不理賠拒負責

曾先生控訴，回台後旅行社的處理態度消極，對方稱因沒有太多客人有反應，如果保險判定不理賠就得自行買單。對於旅行社業務的處理方法，他表示無法接受，

「我覺得我沒有要求賠償更多，還是怎麼樣，我只要求說就是我們掛急診的費用，你們旅行社也該負責吧。」

對此旅行社回應，當天晚餐是自理，不過根據保險認定，被口頭告知諾如病毒並不在理賠範圍。雖然有團員認為領隊和導遊第一時間有做到危機處理，但畢竟跟團旅遊，旅客吃喝玩樂都會相信業者，如發生突發狀況不只是身體，心理也難免會受影響。

諾如病毒可致急性腸胃炎

根據本港衞生防護中心資料，諾如病毒（諾沃克類病毒）常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。

人們可以從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面感染諾如病毒。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。

諾如病毒病徵

症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善。

傳播途徑

感染可透過下列途徑傳播：

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治理方法

只要為患者補充足夠水分，並提供輔助性治療，一般可於1至3天內自行痊癒。抗生素對此病並無療效。

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