校園直擊丨佛教黃焯菴將海洋帶進課室　激發學生觀察力轉化成STEAM超能力

▲ 佛教黃焯菴小學校長何倩儀認為，小朋友對大自然旺盛的好奇心和求知慾便是學習的最大動機，決定將「整個海洋帶進課室」。(有關機構提供)

現在的小朋友經常低頭玩平板電腦或智能電話，很少抬頭看看天空飛鳥、觀察四季變化，加上生長在高樓大廈林立的香港，相比其他國家的小朋友，少了和大自然接觸的機會，若不加以訓練，隨著年齡增長，小朋友便會漸漸失去對大自然的好奇心和探索行為，令人惋惜。佛教黃焯菴小學校長何倩儀認為小朋友對大自然旺盛的好奇心和求知慾便是學習的最大動機，決定將「整個海洋帶進課室」。

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佛教黃焯菴小學校長何倩儀表示地球上的物種生命起源於海洋，它不只是生命的搖籃，更孕育無數物種和對人類生存息息相關，但人類對海洋的了解只有5%。為了讓學生認識海洋生物多樣性的重要和培養觀察生物的技巧，老師以STEAM設計思維(Design Thinking) 設計一連串科學探究活動，讓一班學生以饒有趣味又教育性的方式探索海洋世界。

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S (Science) 科學：

學生像實驗室的科學家一樣，以不同的倍數和角度觀察在顯微鏡底下的豐年蝦的身體構造，並把觀察有系統地記錄下來。學生透過探究活動認識到海洋生物多樣性和保護海洋的重要性後，向全班滙報和分享實驗結果。這種沉浸式的科學實驗不只提升學生對科學的興趣、明白觀察的重要性，還訓練學生的表達和溝通能力(Communication)。

T (Technology)技術：

學生用配有1200萬像素的電子工具作為顯微鏡觀察豐年蝦，然後用iPad (平板電腦)記錄豐年蝦的影像，老師將2D 圖像轉換成3D打印模型圖後，用3D打印機打印出來，作為學生的最終作品。

E (Engineering)工程：

老師向學生介紹各種製作工具的特性後，學生分組思考和討論如何正確地使用工具，然後動手建造和拼砌出顯微鏡座。當學生嘗試利用吸管吸出生物放在鏡片上時，水量太多的話，活躍的豐年蝦便會到處游走，未能讓他們在顯微鏡下仔細觀察。學生們一同討論尋求解決辦法，想到如何把水抽走後，利用日常生活中普遍使用的電子工具便能放大和欣賞豐年蝦的特徵了。學生用自己拼砌出顯微鏡座來做科學探究增加自豪感，一連串的動手活動也訓練了學生的解難能力(Critical Thinking) 和團隊協作能力(Collaboration) 。

A (Art)美術：

學生第一次用顯微鏡觀看微觀世界時也嘖嘖稱奇，因為一灘平平無奇的「水」在顯微鏡高倍數放大下，竟「活」了起來！淡橘紅色的豐年蝦在淡綠的浮游生物和綠藻中活蹦亂跳、閃閃發亮，像一幅色彩斑斕的圖畫。學生發揮創意(Creativity)，把在顯微鏡下所看到的圖畫繪畫出來，並利用3D打印技術打印圖畫出來。

M (Mathematics)數學：

學生在科學探究中學習顯微鏡放大倍數及焦點等數學知識；技術方面，學生也學會如何運用水平尺和以量度顯微鏡座的平衡點。

19世紀法國著名雕塑家奧古斯特•羅丹（Auguste Rodin）曾說過「生活中從不缺少美，而是缺少發現美的眼睛」。在STEAM顯微鏡科學探究中，佛教黃焯菴小學學生除了學習了 21世紀最重要的4C能力: Communication(溝通)、Collaboration(合作) 、Creativity(創意) 及 Critical Thinking(批判性思維)，更有機會發現他們之前肉眼無法看到的微觀美麗世界，以STEAM探索精神領悟出佛語中「一花一世界，一葉一如來」的境界。未來我們會繼續引領學生探索海洋世界，讓學生學會保護及珍惜海洋世界中的萬物，以「碳中和」為目標。

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責任編輯︰王明芳