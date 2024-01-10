癌症殺手｜《變種特攻》男星Adan Canto盲腸癌病逝　終年42歲遺2年幼子女　醫生警告：一情況致死率可達50%

曾於電影《變種特攻：未來同盟戰》（X-Men: Days of Future Past）中出演「太陽黑子」（Sunspot ）的墨西哥演員Adan Canto，今日（10日）突傳於周一（8日）因盲腸癌病逝，享年42歲，遺下妻子及一對子女。公司代表發聲明證實死訊，表示將「永遠記得他」。

綜合外媒報道，本身為墨西哥知名歌手的Adan Canto，進入軍荷里活後最知名作品為《變種特攻：未來同盟戰》（X-Men: Days of Future Past）中所出演「太陽黑子」（Sunspot ），此外近年亦於電視劇《The Clean Lady》中有頗為出色的表現。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

開發《The Clean Lady》的華納影業對於Adan Canto離世表示哀悼，指對方由10多年前首次於美國演出劇集《門屠》（《The Following》），便一直是華納兄弟電視及FOX娛樂大家庭的一員，強調對方是一名出色的演員及親愛的朋友。

遺下妻子及一對兒女

Adan Canto盲腸癌離世後，遺下了一對分別3歲半及1歲半的兒女Roman Alder及Eve Josephine，以及妻子Stephanie Ann，他生前與妻子於工作上亦同樣是好拍檔。

日本偶像中居正廣 去年同患盲腸癌

前日本天團SMAP隊長、現年50歲的中居正廣早前亦傳出患上盲腸癌，並於去年9月接受手術，惟上月他而因出病情惡化而需停工，其經紀公司早前更發表聲明指，中居正廣今年內的所有工作取消，期間將專心休養。

根據中居正廣所主持的一個長壽棒球節目，其中一段預錄打氣片段中可見，他於辭演前臉部暴瘦至判若兩人，臉部兩頰消瘦凹陷，頸部更瘦到青筋暴現。

致死率可達50%以上

台灣國泰綜合醫院一般外科陳樞鴻主任表示，盲腸癌是少見的結腸癌特殊類型，僅佔大腸癌的1至5%，整體發生率小於1%，有時可能因阻塞闌尾（盲腸）腔引起感染，可能出現不同程度的右下腹疼痛。闌尾腫瘤體積較小時多無特殊症狀和體癥，疼痛特點與急性或慢性盲腸炎很相似，早期常被診斷為盲腸炎。

醫生強調指，如果患上盲腸炎或盲腸癌，一旦破裂恐造成腹膜炎，從而引發敗血症或癌細胞瀰漫腹腔，致死機率可能高達50%以上，假如出現以下13大警號，切勿自行胡亂服藥，應盡快求醫：

盲腸癌13大警號

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

醫生：症狀與盲腸炎類似

台灣豐原醫院外科醫生匡勝捷指出，盲腸腺癌屬於大腸癌的一種，偶發、不常見，而盲腸癌早期並無症狀，通常健康檢查時做大腸鏡或糞便潛血反應檢查才會發現，盲腸癌症狀跟急性盲腸炎相似，會出現右下腹疼痛、發燒等症狀，惟人體右下腹部有大腸、小腸、盲腸、輸尿管等器官，女性更有子宮、卵巢等生殖器官，因此即使腫瘤變大，腹部外觀亦未永可以發現，必須使用大腸鏡加上電腦斷層掃描（CT）檢查。

大腸癌為全港第2位致命癌症

盲腸癌屬大腸癌的一種，據本港醫管局癌症統計數字，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位致命癌症。本港外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

劉醫生稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

越早發現存活率越高

他表示，若息肉已演變成癌症，越早發現存活率越高，大腸癌1期患者的5年內存活率可高於90%。根據衞生署估計，截至2019年9月，有約17萬名合資格人士已參加大腸鏡檢查，12.6%人的大便隱血呈陽性，其中66.7%證實為大腸腺瘤。

他補充，大腸內窺鏡檢查過程中，如發現息肉，會即時利用內鏡儀器切除，並即時抽取組織樣本作化驗。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm