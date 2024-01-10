【旅遊】香港旅遊博覽會2.22起一連4天舉行　送總值200萬元外遊禮品

▲ （主辦方展覽集團有限公司圖片）

全港首個旅遊嘉年華「香港旅遊博覽會」將於2月22至25日在香港會議展覽中心舉行，市民可以在博覽中直接向旅行社、航空公司、主題樂園、 酒店、餐廳、觀光局及旅遊體驗平台等300個機構購買旅遊產品。入場人士更有機會參與抽獎，贏取免費主題樂園入場劵、高鐵車票、機票和酒店住宿等，禮品總值約200萬元。

博覽參展商包括國泰航空、Klook、KKday、港鐵公司、海洋公園及多間知名及大型旅行社。其他商戶包括 1010/CSL、Mastercard、渣打信用卡以至全球逾百間酒店及食肆，同場設有來自日本、泰國及台灣的專屬展區。

此博覽更特設香港穆斯林專區，通過本地特色遊及餐廳，讓公眾能夠親身體驗清真文化。此外，公眾可以在場館在尋找不同的旅遊元素：全球意想不到的旅遊地區及深度遊、特色主題街、網紅教授 IG 打卡技巧、旅遊達人分享、當地餐廳搜羅渠道、搜羅地道美食、 傳統文化表演、潮流文化體驗、本地深度遊、本地酒店短期住宿優惠等等，另有「旅遊業從業人員嘉許禮」及「全港傑出學校遊學團嘉許禮」，滿足不同族群的需要。

立法會旅遊界功能界別議員姚柏良表示，旅遊業界需要更多、更好的平台接觸公眾，推廣新產品，提供旅遊新體驗，香港旅遊博覽會能讓更多本地市民和粵港澳大灣區居民認識香港的創 意深度遊產品和業界提供的優質外遊產品，為業界和愛遊一族搭建了一個全新平台。

香港旅遊業議會主席徐王美倫表示，議會作為協辦機構，樂見業界積極響應活動，一連四日為市民和訪港旅客送上精彩的購物樂趣和驚喜，帶動旅遊及消費氣氛，助力旅業復甦。

香港旅遊博覽會主辦機構展覽集團有限公司主席王學譜表示，香港作為一個國際大都會，對出入境旅遊產品需求殷切，香港旅遊博覽會可以滿足市民「即買、即飛、即玩、即食」的需求。雖然是首次舉辦，但已獲業界大力支持，讓博覽成為區內一個不可多得的旅遊平台。

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責任編輯：陳麗娜