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食用安全｜媽媽超市買排骨煲湯　女兒慘遭割傷舌頭　揭骨內藏2塊銳利刀片

都市病 18:19 2024/01/10

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

超市食品竟內藏刀片！台灣一名兩孩媽媽發文訴說，早前從一間連鎖超市購買排骨煲湯，未料10歲女兒飲湯時發現連續2塊排骨均插著金屬刀片，更遭刀片刺到舌頭，批評超市未有做好品質管理。

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台灣一名女網民本周一（8日）在Facebook群組發帖，表示早前從內湖一間連鎖超市購買豬肋脇排（腩排），當晚解凍後用來煲蘿蔔排骨湯。

事主憶述她去廚房洗碗時，10歲女兒舀了湯和排骨享用，期間突然大叫「媽媽，排骨有刀片！」她走到餐桌查看後發現排骨上插著一塊金屬，直言「真的震驚到不行！」女兒更表示遭金屬傷及舌頭：「刀片很利耶！我舌頭被刺到了！」事主聞言不忘安慰女兒：「沒關係！還好你反應快！可能是失誤！難免都會這樣！沒關係！小心一點。」

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連續2塊排骨藏刀片

女兒隨後舀第二碗湯和吃第二塊排骨，結果排骨上又有刀片，事主不禁驚呼「哇噻！越來越大片！而且連續2塊排骨都有！也太誇張了吧！」她形容購買排骨後，回家就直接拆開分裝，再放在雪櫃冷藏，包裝已一早扔掉，

「根本沒有想到，也不會注意！而且我覺得可怕的地方是每一包都經過我的手，根本摸不出來！價格漲價品質下降，作為消費者真心覺得很可怕。」

對於女兒不慎吃到「刀片排骨」，事主直言感到氣怒，幸女兒警覺性強、發覺有不妥就馬上吐出排骨，才不至於釀成意外，「但如果妞妞（女兒）才4歲呢？這樣的刀片隨著啃骨頭的時候一起入口，隨便一劃，傷口一定要縫的吧！連續2塊排骨，連續2片刀片，我真心火氣很大！真的無法想像如果家裡有小小孩的家庭，讓小孩入口這種刀片排骨會發生甚麼事？」

事主表示已致電涉事超市客服反映情況，目前正在等候對方回覆。她又提醒曾到該超市購物的網民，尤其育有小孩的父母，烹煮食材前要先檢查，或是暫時不要購買新鮮食材。

網民：舌頭直接變兩半

不少網民看到帖文後，指幸事主女兒沒有吞下排骨，否則後果恐不堪設想。有人懷疑是生產商機器鋸條裁切排骨時斷裂，建議事主向相關部門和超市投訴，甚或循法律途徑索償。

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