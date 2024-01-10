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【電動車】電動車「一換一」計劃3月底屆滿　謝展寰：適時公布新安排

社會 16:50 2024/01/10

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電動車「一換一」計劃將於今年3月底屆滿。(資料圖片)

電動車首次登記稅的寬減安排、即「一換一」計劃將於今年3月底屆滿，對於當局會否延長計劃，環境及生態局局長謝展寰表示正作檢視，會適時公布最新安排。

民建聯立法會議員陳克勤關注政府會否延續一換一計劃，以及電動車充電配套設施等問題。謝展寰書面回覆說，「一換一」計劃行之有效，在不增加整體私家車數目前提下提高電動私家車數目，截至去年11月，已有近60700輛舊的私家車在計劃下銷毀或者被新的電動私家車取代，約佔新電動私家車數目的97%。同時期登記電動私家車數目增長了超過近6倍，但整體登記私家車數目只是增加少於7%，顯示這項計劃沒有令整體私家車大幅增加。

謝展寰提到，政府會確保有充足的電動車充電配套設施，期望在2027年年中之前，將整體充電停車位的總數提升至《施政報告》提出約有20萬個的目標。至於環保署之前在4個政府露天停車場設置11個可提供中速充電器，試驗結果顯示，充電器能在戶外正常運作，但考慮到電力供應和空間限制、為附近交通可能帶來的影響等因素，政府未有計劃在現有公眾咪錶停車位附近加裝充電設施。

謝展寰指出，當局今年會提交條例草案，明年起逐步為5類產品推行生產者責任計劃，包括讓持份者共同分擔回收、循環再造、處理和棄置電動車退役電池。環保署已就環保園內的一幅土地招標，以提供電動車退役電池回收設施，去年11月截標，正評審標書當中。

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