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夫婦關係︱新婚48小時後新娘怒提離婚　揭老公做錯1件事令太太氣哭

家事百科 18:29 2024/01/10

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

外國一名新郎竟把新娘的頭推入婚禮蛋糕當中，新娘氣得決意離婚。（愛回家劇照）

不少女性希望，結婚當天是最美艷動人，不過外國一名新郎似乎不解溫柔。一向喜歡惡作劇的新郎，在切蛋糕的關鍵時刻，竟把新娘的頭推入蛋糕中，妝容不單盡毀，更令全場賓客嚇得鴉雀無聲，新娘氣得把婚禮提早結束，冷靜兩天後，她不理家人反對，決意離婚。不少網民都支持新娘做法，「你做了正確的事」。

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新娘日前在外國討論區Reddit發帖指，當時的她已跟丈夫Jake結婚兩天，「我們拍拖4年決定結婚，但在悉心籌備期間，發現未婚夫不斷看惡搞新娘的影片」，於是警告他不能在婚禮上搞惡作劇，否則會立即跟他分手。對方亦向她保證不會這樣做。

結婚當天，事主盛意打扮迎接人生重要的一天，直至準備切蛋糕的一刻，她看到攝影師在她面前準備就緒，但忙碌得未有仔細去想，就突然感覺丈夫的手放在她的後腦，把她的臉恨恨地推入蛋糕中。新娘美艷的妝容、婚紗一律被毀，全身都是蛋糕的忌廉，賓客、甚至丈夫都在恥笑她。

事主不但氣得頭頂出煙，感到非常羞恥，向丈夫打了一巴掌，淚流滿面跑到洗手間痛哭，此時大伯Frank拉着丈夫趕過來道歉，但毫無誠意亦沒有望着事主的眼睛，令事主更氣上心頭，婚宴在尷尬氣氛下提早結束。

事主冷氣難過了兩天後，雖然雙方家人認為是小題大作，但她都不理反對，決意離婚。不少網民支持事主的做法，「女人都希望在自己婚禮上是最美的，沒多少人想被這樣惡整」、「你做了正確的事」、「換了是我，我也會和他離婚」、「這不是惡作劇，而是為了在親友面前羞辱你」。

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責任編輯：王明芳

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