藝術展覽︱80歲婆婆被封港版草間彌生　自閉症少年匙羹創作展潛能

▲ 《超越界限的藝術》 花婆婆 x 世傑藝術聯展

扶康會將為柏寧酒店慶祝創立 50周年，合作舉行首個公益籌款活動，聯合以 「13A New Street Art Gallery 」推出《超越界限的藝術》 花婆婆 x 世傑藝術聯展，將有多位展能藝術家，以創作展示出無限潛能。

其中一位代世傑，是藝術聯展會展展能藝術家，他是⼀名中度智障人士，也有自閉症傾向。世傑他對光線敏感，喜歡觀察光線折射，而且喜歡轉動匙羹。

藝術導師發掘到世傑的潛能，運用匙羹創作，自此，他會觀察四周環境，今次就以銅鑼灣作主題，繪畫區內地標建築物等。

世傑過往較為內向安靜，自從接觸畫畫後，生活變得多姿多彩，用豐富色彩表達世界，經常觀察身邊事物，繪畫他眼中的世界。

作品售出所得的善款，可支援扶康會服務的發展，他為此感到鼓舞，希望可幫助其他殘疾人士，期待未來有更多展能藝術家同樣可得到大家支持。

▲ 花婆婆喜歡日常創作。(Facebook圖)

另一位參展的花婆婆，80歲才開始靠着極高的天賦自學畫畫，花婆婆的藝術造詣有如香港版的草間彌生。

她喜歡已油漆作為繪畫的媒介，就算經歷戶外的風雨還能一直保持亮麗如新的感覺。

花婆婆早於7歲時已對繪畫深感興趣，但一直因家庭經濟環境原因未能有機發展興趣。直至退休，生活步調開始才能慢下來，並於2014年在商場舉辨個人展覧。

今次是婆婆首次以藝術家身份在畫廊展出作品。花婆婆富年代感的畫風加上大膽鮮艷的運色，並且破格地把畫畫在不同器皿上，作品讓人充滿着記憶點！

《超越界限的藝術》

日期：1月10日至5月1日

地點：柏寧酒店 Ebb & Flow 大堂酒廊

