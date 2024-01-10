  • 22°C
香港時間 : 2024110日 (週三) 17:28
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新春著數】萬寧福袋過萬包免費隨街派　贈品價值達$688

社會 16:46 2024/01/10

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

萬寧本月及2月在港九各區隨機免費派福袋。（網上圖片）

萬寧於1月及2月新春前夕，將推出開蓬巴士於港九各區賀歲巡遊，將送出過萬份價值逾688元的「萬寧健與美龍年福袋」，包括護膚、保健、個人護理等多款精選好物。

萬寧表示，「萬寧福氣一條龍特派車」開蓬巴士，將於1月26至27日和2月3至4日，一共4天的新春前夕，連同萬寧貓上演萌爆賀歲巡遊，於巴士上層與粉絲揮手，寓意萬寧與市民一起新年行大運，將福氣帶到全港。

萬寧開蓬巴士會於鰂魚涌、中環、堅尼地城、旺角、尖沙咀、將軍澳、荃灣及屯門停泊與粉絲互動，大派過萬份價值超過港幣$688的「萬寧健與美龍年福袋」，裡面包括多款精選的健與美個人產品，盛載着萬寧對大家健康和美麗的萬種祝賀。

精彩禮物包括：

  • AHC膠原緊緻回彈眼霜
  • Dove多芬胜肽修護髮膜
  • Colgate高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏
  • Protector 3D立體口罩
  • Salonpas撒隆巴斯舒適貼
  • 金裝能全素和雅培活力加營素

只要遇上巴士，追蹤萬寧Instagram或fb帳戶，就會獲贈一份「萬寧健與美龍年福袋」。詳情及巴士停泊位置，可瀏覽萬寧fb專頁。

於1月22日開始，在萬寧門市購物滿300元，亦可免費換領到全套「萬寧貓龍住嚟限量版利是封」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【警隊招聘】警員英文試合格率僅27.6%　鄧炳強：有把關作用
今日 15:47
【警隊招聘】警員英文試合格率僅27.6%　鄧炳強：有把關作用
【旅遊】香港旅遊博覽會2.22起一連4天舉行　送總值200萬元外遊禮品
今日 16:03
【旅遊】香港旅遊博覽會2.22起一連4天舉行　送總值200萬元外遊禮品
【競爭法】競委會與廣東省政府頒布競爭指南　助大灣區企業了解兩地制度
今日 15:37
【競爭法】競委會與廣東省政府頒布競爭指南　助大灣區企業了解兩地制度

你可能感興趣

【警隊招聘】警員英文試合格率僅27.6%　鄧炳強：有把關作用
今日 15:47
【警隊招聘】警員英文試合格率僅27.6%　鄧炳強：有把關作用
【旅遊】香港旅遊博覽會2.22起一連4天舉行　送總值200萬元外遊禮品
今日 16:03
【旅遊】香港旅遊博覽會2.22起一連4天舉行　送總值200萬元外遊禮品
【競爭法】競委會與廣東省政府頒布競爭指南　助大灣區企業了解兩地制度
今日 15:37
【競爭法】競委會與廣東省政府頒布競爭指南　助大灣區企業了解兩地制度
著數優惠 尖沙咀 將軍澳 Instagram

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

觀塘車禍｜31歲女懷胎4月上班 　捱車撞生死未卜　丈夫病房外痛哭：佢係好堅強嘅人
觀塘車禍｜31歲女懷胎4月上班 　捱車撞生死未卜　丈夫病房外痛哭：佢係好堅強嘅人
急症室最長等候時間（01月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月10日 時間12:05）
柳俊江自殺丨王陽翎收回要求柳爺前度道歉要求　惟強調：終身對Grace Mak絕不信任
柳俊江自殺丨王陽翎收回要求柳爺前度道歉要求　惟強調：終身對Grace Mak絕不信任