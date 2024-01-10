【新春著數】萬寧福袋過萬包免費隨街派　贈品價值達$688

▲ 萬寧本月及2月在港九各區隨機免費派福袋。（網上圖片）

萬寧於1月及2月新春前夕，將推出開蓬巴士於港九各區賀歲巡遊，將送出過萬份價值逾688元的「萬寧健與美龍年福袋」，包括護膚、保健、個人護理等多款精選好物。

萬寧表示，「萬寧福氣一條龍特派車」開蓬巴士，將於1月26至27日和2月3至4日，一共4天的新春前夕，連同萬寧貓上演萌爆賀歲巡遊，於巴士上層與粉絲揮手，寓意萬寧與市民一起新年行大運，將福氣帶到全港。

萬寧開蓬巴士會於鰂魚涌、中環、堅尼地城、旺角、尖沙咀、將軍澳、荃灣及屯門停泊與粉絲互動，大派過萬份價值超過港幣$688的「萬寧健與美龍年福袋」，裡面包括多款精選的健與美個人產品，盛載着萬寧對大家健康和美麗的萬種祝賀。

精彩禮物包括：

AHC膠原緊緻回彈眼霜

Dove多芬胜肽修護髮膜

Colgate高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏

Protector 3D立體口罩

Salonpas撒隆巴斯舒適貼

金裝能全素和雅培活力加營素

只要遇上巴士，追蹤萬寧Instagram或fb帳戶，就會獲贈一份「萬寧健與美龍年福袋」。詳情及巴士停泊位置，可瀏覽萬寧fb專頁。

於1月22日開始，在萬寧門市購物滿300元，亦可免費換領到全套「萬寧貓龍住嚟限量版利是封」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰