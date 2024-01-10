【新春著數】萬寧福袋過萬包免費隨街派 贈品價值達$688
社會 16:46 2024/01/10
萬寧於1月及2月新春前夕，將推出開蓬巴士於港九各區賀歲巡遊，將送出過萬份價值逾688元的「萬寧健與美龍年福袋」，包括護膚、保健、個人護理等多款精選好物。
萬寧表示，「萬寧福氣一條龍特派車」開蓬巴士，將於1月26至27日和2月3至4日，一共4天的新春前夕，連同萬寧貓上演萌爆賀歲巡遊，於巴士上層與粉絲揮手，寓意萬寧與市民一起新年行大運，將福氣帶到全港。
萬寧開蓬巴士會於鰂魚涌、中環、堅尼地城、旺角、尖沙咀、將軍澳、荃灣及屯門停泊與粉絲互動，大派過萬份價值超過港幣$688的「萬寧健與美龍年福袋」，裡面包括多款精選的健與美個人產品，盛載着萬寧對大家健康和美麗的萬種祝賀。
精彩禮物包括：
- AHC膠原緊緻回彈眼霜
- Dove多芬胜肽修護髮膜
- Colgate高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏
- Protector 3D立體口罩
- Salonpas撒隆巴斯舒適貼
- 金裝能全素和雅培活力加營素
只要遇上巴士，追蹤萬寧Instagram或fb帳戶，就會獲贈一份「萬寧健與美龍年福袋」。詳情及巴士停泊位置，可瀏覽萬寧fb專頁。
於1月22日開始，在萬寧門市購物滿300元，亦可免費換領到全套「萬寧貓龍住嚟限量版利是封」。
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責任編輯：吳卓峰