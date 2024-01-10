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【航空排名】香港快運亞太廉航準點率第一位　國泰全球僅排第十位

社會 16:58 2024/01/10

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香港快運亞太廉航準點率第一位 (HK Express圖片)

航空數據分析公司 Cirium（睿思譽）公布《2023 年準點率評審報告》，香港快運在廉航類別當中，以去年準點率85.23%在全球排第3名、亞洲排第1名；至於最近受削班影響的國泰航空，準點率為76.32%在亞太區排第10名，不及排第8及第9名的菲律賓航空及越南航空。而全日空（ANA）及日本航空（JAL）則在亞太區排首2位。

《2023 年準點率評審報告》出爐，在全球航空公司準點率，哥倫比亞航空（SA AVIANCA）、藍色巴西航空（Azu Airlines）及卡塔爾航空（Qatar Airways）位列榜首頭3位，準點率均在85%以上，分別是85.75%、85.51%、85.11%。而在亞太地區排榜首及第2位的全日空及日航，亦打入全球十大，位列第7及第8位。而全球第十位是美國航空（American Airlines）。

至於亞太地區航班準點率，除了全日空及日航以82.75%及82.58%排首2位，第3位是泰國航空（Thai AirAsia）82.52%、印度靛藍航空（IndiGo） 82.12%、紐西蘭航空（Air New Zealand）79.68%。

亞太地區航班準點排名

至於近日因為人手不足而取消多個航班，引致乘客不滿的國泰航空，在亞太地區航班準點率以76.32%排第10名，在全球排名更十大不入；國泰在亞太區不及第7名的新加坡航空（Singapore Airlines）、第8及第9名名的菲律賓航空（Philippine Airlines）及越南航空（Vietnam Airlines）。

至於同屬國泰集團旗下的香港快運（Hong Kong Express），在全球廉航類別當中，以85.23%準點率排第3位，僅次於首位的南非薩法航空（Safair）92.36%，以及第2位的藍色巴西航空（Azul）。而香港快運亦是亞太區廉航準點率第1位。

香港快運行政總裁毛潔瓊表示，排名肯定了全體員工努力不懈，確保航班安全、準時運營的努力，會繼續提供高效卓越服務，確保顧客以相宜價格享受安全可靠的航班服務，並準時抵達目的地展開難忘旅程。

香港國際機場全球準點二十不入

至於全球首20名最準點率的機場，香港國際機場並未上榜。首3位分別是美國明尼阿波利斯－聖保羅國際機場（Minneapolis-St. Paul International Airport）84.44%、印度拉吉夫─甘地國際機場（Rajiv Gandhi International）84.42%，以及印度班加羅爾國際機場（Kempegowda International）84.08%。而日本羽田機場（Haneda Airport）則以80.51%排第10位。

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責任編輯：吳雋妍

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