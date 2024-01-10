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【航空排名】香港快運航空準時率全球廉航排第三　國泰位列亞太第十

社會 16:58 2024/01/10

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香港快運航空準時率全球廉航排第三，國泰位列亞太第十。（香港快運提供）

Cirium公布2023年航空準點表現報告，國泰航空排名亞太地區第10位，準點率為76.32%，排名在印度廉航靛藍航空、菲律賓航空及越南航空等之後。

單計亞太地區排名，首3位是日本全日空、日本航空及泰國亞洲航空（Thai AirAsia），準點率分別介乎82.52%至82.75%，第4至9位則是印度廉航靛藍航空、紐西蘭航空、嘉魯達印尼航空 、新加坡航空、菲律賓航空及越南航空，準點率介乎82.12%至77.46%。

在全球排名方面，前3位是哥倫比亞航空（SA AVIANCA）、藍色巴西航空（Azu Airlines）及卡塔爾航空（Qatar Airways）。亞太地區排名頭2位的日本全日空及日本航空，則排行全球第7及第8位。

廉航類別而言，香港快運表現出色，位列全球第三、亞洲第一，準點率達到85.23%，僅次於南非薩法航空（Safair）及藍色巴西航空。

香港快運行政總裁毛潔瓊表示，這肯定了快運全體員工努力不懈，確保航班安全、準時運營的努力。未來，快運會繼續提供高效卓越服務， 確保顧客以相宜價格享受安全可靠的航班服務，並準時抵達目的地展開難忘旅程。

另外，排名同時列出全球20大準時起飛的機場，香港國際機場沒有上榜，首3名是美國明尼阿波利斯－聖保羅國際機場、印度拉吉夫·甘地國際機場及印度班加羅爾國際機場；日本羽田機場則排全球第8位。

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責任編輯：陳麗娜

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