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浴火重生｜27歲女全身8成燒傷　近毀容行動不便暴肥　一原因決心跳繩半年勁減55磅

醫健人物 08:05 2024/01/11

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

人生無常，一次意外可以改變命運。一名內地女生因為3年前的一次爆炸事故，導致全身8成皮膚三級燒傷；此後，其日常生活不便於行，體重更因而暴升。她曾經想過放棄，但為了家人而堅持，鼓起勇氣逆轉人生。

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全身逾8成皮膚燒傷

27歲內地女子「七月」在社交平台「小紅書」發文，記錄燒傷後努力減肥的日常短片。2021年7月22日，七月因為一場煤氣爆炸事故導致全身83%的皮膚嚴重燒傷，被醫生診斷為三級燒傷，四肢傷勢最為嚴重，需要植皮。

她留院3個月做了5次手術，形容第1個月「渾身管子和儀器」，除了換藥時有知覺外，其餘時間都在睡覺。意外讓她全身逾8成皮膚留下火舌的疤痕，幾乎毀容，前後3次剃光頭取頭皮做植皮手術。治療初期，其家人甚至不讓她照鏡子，怕她看到自己的模樣被嚇到。七月的男友一開始有來探望她，但後來就不知所蹤，兩人「沒提分手但卻不再聯繫了」。

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復康過程煎熬 為家人而堅持

七月出院後經家人悉心照顧，燒傷患處雖逐漸復原，但疤痕增生嚴重影響外觀；四肢亦因大範圍植皮，不能長時間站立不動，否則會充血而感到刺痛，平日仍需要穿著壓力襪。她術後不能經常走動，每天只是躺著和吃東西，體重亦因而節節上升，

「我每天的任務就是吃、喝、睡，最終經過我家人的精心餵養，就變成這樣。」

七月坦言康復過程很煎熬，曾經想過放棄，但最後因家人的緣故堅持下去，「因為家人還沒放棄」。她下定決心要「好好吃飯、好好鍛煉、努力讓自己做到不在意、樂觀、積極」。她憶述當時體重一下子暴升至167斤（約184磅），身體各指數開始出現問題，體脂肪率、內臟脂肪和心率亦偏高，甚至平日沒走幾步就開始喘氣。

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從2023年2月開始，她決心跳繩減肥，由一開始每天跳1,000下，到後來每天跳至16,000下。她更借助社交平台記錄過程，以督促自己自律減肥。除了更新自己的減肥近況，亦秉承「減肥同時都要吃好」的宗旨，分享減脂餐單。她早、午、晚餐主要以清炒、白烚為主，每天都很有規律備餐、做減脂操。至今不消1年，她已成功減掉50斤（約55磅），整個人猶如脫胎換骨，’

「減肥是最好的整容。」

三級燒傷處理方法各異

本港外科專科醫生黎逸玲曾接受訪問指出，燒傷或燙傷一般可分成3級，病徵及處理方法亦有所不同：

  • 一級：表面燒傷，皮膚表皮發紅和灼熱，有痛楚但沒有水泡，情況就如猛烈陽光曬傷。
  • 二級：中層燒傷，皮膚的真皮層受損，皮膚除了紅、痛、熱外，還會起水泡。
  • 三級：深層燒傷，皮膚連底層的肌肉和神經線遭受破壞，皮膚可能出現燒焦或者死白情況，通常沒有太大痛感。

醫生拆解燒傷處理法

如遇燒傷燙傷，黎醫生建議應盡快把身上沾到熱水或火燒的衣物脫掉，然後用凍水浸或沖洗受傷部位10至15分鐘，有助降溫和減輕痛楚。留意不要用冰塊直接敷在傷口，因有機會反過來導致低溫灼傷。

面部燒傷應即求醫

如傷口出現水泡，黎醫生提醒切記不要自行弄破，否則可能引起感染；如面部曾被熱氣燻到甚至火燒，又或者頭髮、眉毛、鼻毛有燒焦痕跡，黎醫生亦建議儘快到急症室求醫，因呼吸道有可能已經被灼傷，引致突發性呼吸道黏膜腫脹和阻塞，可在短時間內引致窒息，甚至死亡。

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