【騙上騙】Google置頂廣告自稱「反詐聯盟」助追騙款　警方揭屬詐騙籲勿輕信

▲ 警方呼籲市民不要輕易相信在社交平台或其他渠道聲稱可以追討詐騙損失的服務。(守網者 fb)

網絡詐騙防不勝防，最新出現「騙上騙」？警方發現，在互聯網搜尋引擎Google輸入「投資騙案」，置頂的2個廣告分別自稱「全球反詐聯盟」及律師事務所的網頁，雖聲稱提供追討騙款服務，卻盜用警務處及反詐騙協調中心的相片及標誌，辦公室地址更是盜用其他律師事務所，呼籲公眾不要輕信。

警方「守網者」facebook專頁今日（10日）發文表示，在Google內輸入「投資騙案」，置頂的2個正在投放廣告，分別是自稱「全球反詐聯盟」及律師事務所的網頁，該2個網頁內容大同小異，均聲稱提供追討騙款服務，並提供最新騙案手法及防騙貼士。不過，警方發現網頁「伏線」甚多，例如盜用香港警務處的相片及反詐騙協調中心(ADCC)的標誌、使用外地聯絡電話、免費電郵地址及假借其他律師事務所的辦公室地址，形容受害人稍一不慎，「隨時再遇神棍」。

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警方提醒市民，在網上搜尋資訊時，如搜尋器置頂的結果出現「贊助」字樣，可能是騙徒花錢投放的廣告，企圖令受害人帶來二次傷害，呼籲不要輕易相信在社交平台或其他渠道聲稱可以追討詐騙損失的服務，又提醒如遇騙案，應該報警求助，警方會提供最適切的協助和建議。

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