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校園直擊丨天水圍培恩小學打造「體感運動室」　結合科技與運動激發學生體育潛能

升學教育 17:16 2024/01/10

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

基督教培恩小學打造「體感運動室」，幫助學生全面發展體能。（學校提供）

位於天水圍的基督教培恩小學秉承創新的辦學理念，打造了一個結合科技與挑戰於一身的「體感運動室」，為學生提供獨特且多元化的運動體驗，幫助學生全面發展體能，享受運動的樂趣和成就感。

最新影片推介：

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運動室不但為學生提供一個獨特的運動環境，同時配合校本體育科發展，在體育課和校隊訓練時，體育科老師將利用運動室， 為學生提供全面和個性化的訓練方案。老師將利用運動室的「互動式智能運動地墊區」，設計各種有趣和挑戰性的遊戲化訓練活動，提升學生的協調能力、反應速度和身體控制能力。老師亦會根據學生的不同需求和水平，調整訓練難度和內容，照顧學生學習的多樣性。

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同時，運動室設有專為低年級學生設計的「感統訓練區」，著重平衡和感統的訓練，透過各種訓練器材和活動，幫助學生鍛煉平衡感和感覺統合能力，提供有趣且具挑戰性的活動，激發學生們對運動的興趣。
 
在校隊訓練中，運動室也發揮著重要作用，各項體育校隊可以利用運動室的「帶氧訓練區」，進行持久力和耐力的訓練，智能健身單車和跑步機等設備，提供一個安全的室內訓練環境，同時訓練應用程式 ZWIFT 亦可提供多樣化的訓練方案和虛擬競賽體驗，為校隊比賽做好充分的準備。

校方相信，全新的運動室將為學生帶來全新的運動體驗，促進他們在體育領域的發展，培養良好的運動習慣和健康的生活方式。

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責任編輯：王明芳

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