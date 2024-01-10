【教師流失】上學年流失6,748名中小幼教師2年急增1倍　幼稚園流失率最高

▲ 本港教師流失持續，教育局回覆立法會議員書面質詢，披露上學年流失多達6,748名中小幼教師。（資料圖片）

本港教師流失持續，教育局回覆立法會議員書面質詢，披露上學年流失多達6,748名中小幼教師，2年間急增近1倍，當中幼稚園教師流失率最高，介乎13.3%至19%；中小學介乎8.5%至10.1%；特殊學校則為11.6%。數據亦顯示新聘教師人數追不上流失人數，惟教育局局長蔡若蓮稱，教師供應量非常充裕，流失與轉職、轉校等原因有關。有議員亦稱，涉及教師移民，或因工作量多、過於辛苦而離職。

據教育局統計數據指，上學年公營及直資中小學、幼稚園和特殊學校，一共流失6748名教師，較2021／22學年升25%；對比2020／21學年，兩年間更流失3,342人，升近1倍。然而，上學年學校新聘教師只有5,570人，反映新聘教師人數未能填補流失人數，空缺高達逾1,100個。

幼稚園教師流失率最高，年資為10年或以下的比例最高、為19%，佔1,082人；年資介乎11至15年的流失率為13.3%，佔118人；至於年資為15年或以上則為16.1%，佔610人。整體合共流失1,810名幼稚園教師，按年升逾3成；連同上學年新聘1,039人，共缺771人。

若以教師流失人數計算，中小學情況更為嚴重，分別流失2,665及2,036人。公營中學上學年流失2,239人，流失率為9.8%；直資中學則流失426人，流失率為10.1%。至於，公營及私營小學分別流失1,917及119人，流失率為8.5及8.9%。特殊學校則流失237人，流失率為11.6%。

教育局局長蔡若蓮今日（10日）出席活動後表示，局方一直留意教師供應及學校實際情況，每年均會進行檢視，教師流失原因包括轉職、轉校，以及因為「各種原因」離開香港，形容目前教師供應充足，現時供應量更是「非常充裕」。

教師流失情況持續高企，立法會教育界議員朱國強認為，受前幾年社會氣氛、移民潮等遠因影響，亦與近年課程改革與專業要求增加，加重教師工作量與壓力等近因有關，並提到有新入職教師反映工作量多、過於辛苦，而選擇離職。

至於幼稚園方面，朱認為，學齡人口下跌，首當其衝影響幼稚園收生，以致營運變得較困難，為幼師專業發展帶來不穩定因素，同時幼師並無薪級表與增薪點，提到大部分人只獲發薪幅下限的薪金，對改善薪酬無望而選擇離職。

在師資培訓方面，蔡若蓮回覆立法會議員書面質詢指，在制定2022至2025的3年期規劃時，考慮到學齡人口持續下降，教師需求將會減少，故在3年規劃期內逐步下調中小學學士學位課程名額，又會於2023／24及2024／25學年增加指定科目的兼讀制學位教師教育文憑學額，共450個。

蔡又表示，政府正展開2025至2028年的教師培訓學額規劃，會審慎考慮一籃子因素，包括整體教師供求、師資培訓課程質素、未來社會的需要、課程最新的發展等，以規劃教師培訓學額。

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記者：梁凱婷