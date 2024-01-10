【教師流失】中小幼流失6748名教師 2年急增1倍　幼稚園流失率最高

▲ 本港教師流失持續，教育局回覆立法會議員書面質詢，披露上學年流失多達6,748名中小幼教師。（資料圖片）

本港教師流失問題持續惡化，教育局昨披露，上學年全港中小幼教師流失率再創近年新高，上學年整體流失6,748名中小幼教師，在兩年間急升近1倍，三年合計流失1.55萬教師。幼稚園成為重災區，不同年資教師流失率介乎13.3%至19%；中小學介乎8.5%至10.1%；特殊學校則為11.6%。

教育局局長蔡若蓮解釋教師流失與轉職、轉校及離港等有關，強調教師供應「非常充裕」。議員指教師離職原因涉及移民潮，以及近年課程改革等，倡教育局推行措施時兼顧教師工作量，為教育界留住人才。

教育局今日（10日）回覆立法會議員書面質詢，披露本學最近3個學年流失逾1.55萬名中小幼教師。2022/23學年全港公營及直資中小學、受資助幼稚園和特殊學校，共流失6,748名教師，較2021/22學年多出25%；對比2020/21學年，兩年間更多出3,342人，急升近1倍。然而，上學年整體新聘教師只有5,570人，對比流失數字，尚欠1,178名教師，反映新增人手未能完全填補流失帶來的空缺。

中小幼教師 3年流失1.55萬

中小幼師流失率亦連續兩年擴大，幼稚園更屬重災區，以上學年流失率計算，年資10年或以下的幼師流失率高達19%（1,082人）；年資介乎11至15年為13.3%（118人）；年資為15年或以上的資深教師，則為16.1%（610人）；上學年共流失1,810名幼師，按年升逾3成，兩年間上升75%。

若比較上學年實際流失人數，中、小學情況較嚴重，分別流失2,665及2,036人，兩年升幅分別為115%及98%。上學年公營及直資中學教師流失率，分別為9.8%（2,239人）及10.1%（426人）；公營及直資小學分別為8.5%（1,917人）及8.9%（119人）；特殊學校則是11.6%（237人）。

教育局局長蔡若蓮表示，局方會每年檢視教師供應及學校實際情況，認為教師流失原因包括轉職、轉校，或因「各種原因」離開香港，又形容目前教師供應充足，甚至「非常充裕」。蔡若蓮回覆議員質詢時亦提到，考慮到學齡人口持續下降，教師需求將減少，故在2022至2025內逐步下調中小學學士學位課程名額。

議員倡兼顧工作量 留人才

教育界立法會議員朱國強則認為，近年教師流失數字持續高企，受到前幾年社會氣氛、移民潮等遠因影響，亦與近年課程改革與專業要求增加，加重教師工作量與壓力等近因有關，並提到有新入職教師反映工作量多、過於辛苦而離職。朱亦指，因學齡人口下跌，幼稚園收生及營運變得較困難，為幼師專業發展帶來不穩定因素，同時幼師並無薪級表與增薪點，大部分人對改善薪酬無望而離職。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷