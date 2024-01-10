【段崇智辭職】蔡若蓮：段崇智辭職屬個人決定　不認為與中大修例有關

▲ 教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

中文大學校長段崇智前日（8日）辭職，提早於明年1月卸任。教育局局長蔡若蓮認為，段崇智辭職屬個人決定，不認為與修訂中文大學條例有關係。

最新影片推介：

被問到中大校董會改組後，中大前副校長吳樹培及段崇智分別被解僱及辭職，會否認為校董會權力過大，導致中大管治混亂，蔡若蓮指，中大校董會改組並非在短時間內進行，由2009年至2016年期間也提出過數次，今次修訂參考了其他大學的管治模式，以及大學管治報告，形容是與時並進，優化校董會組成。

蔡若蓮亦指，大學個別人士未來發展，是大學按照其管治及人事管理而定，局方理解及知悉。至於段崇智請辭，蔡若蓮引述段在大學公告提及現在是「合適時機」，讓中大開展新一頁，而她本人對上一次在中大60周年校慶晚會與段崇智見面，對方當時並無向她分享有何特別感受。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅