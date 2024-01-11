新年系列｜盤點奢侈品牌龍年新春系列　湯唯高貴演繹BURBERRY喜慶Look

▲ 新春系列很喜慶呢！

農曆新年快到了，各大時尚品牌都紛紛推出新春系列，Burberry更邀得湯唯演繹新春服飾，她穿上紅色變形千鳥格毛衣，高貴氣質表露無遺；至於Fendi與Gucci的新年系列就以龍做主題，推出的產品都印有可愛小龍圖案，與龍年互相呼應！

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Burberry變形千鳥格羊毛混紡毛衣 HKD16,500

湯唯作為Burberry的品牌大使，當然要親身上陣示範農曆新年服裝，她身穿的這款高領毛衣採用彈性羊毛混紡面料製成，並以扭曲千鳥格圖案提花編織而成。而高領衫更有開衩設計，小細節突顯心思。

Burberry變形千鳥格紋羊毛混紡長褲 HKD14,900

長褲同樣是變形千鳥格紋，褲管鬆身，看起來十分舒適，如果整套穿的話，更加應節，充滿喜汽洋洋的節日氣氛。

Burberry長格紋風衣 HKD25,500（即將推出）

品牌亦有推有經典乾濕褸的新春版本，這件紅色斜紋布風衣，飾有季節性格紋圖案。設計採用棉質襯裡，剪裁寬鬆，並配有B扣腰帶可調節形狀。

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Fendi Baguette HKD69,800

由於今年是龍年的關係，FENDI x FRGMT x POKÉMON聯名推出的經典中型款式Baguette包款，慶祝龍年的到來。這個款式全以串珠刺繡而成，打造經典FF主題圖案和迷你龍、哈克龍及快龍等角色。綴有黑色皮革飾邊和具有金屬雙翼的FF開合扣，邊緣更飾以拼色串珠流蘇。

Fendi Mon Tresor HKD15,800（售完）

這個水涌包同樣是2024年春節限定系列，它飾有FF主題圖案和快龍的印花，以及黃色皮革細節，看起來非常有動感。

Fendi耳環 HKD5,500（售完）

2024年春節限定系列耳環，由鍍金金屬製成，是立體龍的形象，看來栩栩如生，並搭配小型FF墜飾。

Fendi手鏈 HKD3,950（售完）

手鏈採用精靈球設計的球形元素，可打開與隱藏FF主題圖案。按壓鉤扣開合。鍍金金屬製成。

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Gucci DOUBLE G MINI BAG HKD9,500

為慶祝龍年，品牌推出了一系列以神秘生物為特色的成衣和配件。這款迷你手袋採用粉紅色皮革飾邊，飾有幼龍印花，凸顯標誌性 GG Supreme 帆布。

Gucci GG和小龍羊毛提花毛衣 HKD15,800

紅色羊毛毛衣採用GG和小龍羊毛提花圖案，喜慶之餘，短身設計亦充滿時尚感，是很好的拜年服飾。

Gucci 花卉印花運動鞋 HKD6,800

運動鞋以紅色花卉印花為特色，帶有春暖花開的意境，與春節氛圍不謀而合；而平底運鞋亦穿得舒適自在。

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責任編輯：Kiwi Lee