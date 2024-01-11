  • 20°C
香港時間 : 2024111日 (週四) 11:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新年系列｜盤點奢侈品牌龍年新春系列　湯唯高貴演繹BURBERRY喜慶Look

休閒消費 10:25 2024/01/11

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

新春系列很喜慶呢！

農曆新年快到了，各大時尚品牌都紛紛推出新春系列，Burberry更邀得湯唯演繹新春服飾，她穿上紅色變形千鳥格毛衣，高貴氣質表露無遺；至於Fendi與Gucci的新年系列就以龍做主題，推出的產品都印有可愛小龍圖案，與龍年互相呼應！

點擊圖片放大
+4
+3

Burberry變形千鳥格羊毛混紡毛衣  HKD16,500

湯唯作為Burberry的品牌大使，當然要親身上陣示範農曆新年服裝，她身穿的這款高領毛衣採用彈性羊毛混紡面料製成，並以扭曲千鳥格圖案提花編織而成。而高領衫更有開衩設計，小細節突顯心思。

Burberry變形千鳥格紋羊毛混紡長褲   HKD14,900

長褲同樣是變形千鳥格紋，褲管鬆身，看起來十分舒適，如果整套穿的話，更加應節，充滿喜汽洋洋的節日氣氛。

Burberry長格紋風衣  HKD25,500（即將推出）

品牌亦有推有經典乾濕褸的新春版本，這件紅色斜紋布風衣，飾有季節性格紋圖案。設計採用棉質襯裡，剪裁寬鬆，並配有B扣腰帶可調節形狀。

點擊圖片放大
+3
+2

Fendi Baguette HKD69,800

由於今年是龍年的關係，FENDI x FRGMT x POKÉMON聯名推出的經典中型款式Baguette包款，慶祝龍年的到來。這個款式全以串珠刺繡而成，打造經典FF主題圖案和迷你龍、哈克龍及快龍等角色。綴有黑色皮革飾邊和具有金屬雙翼的FF開合扣，邊緣更飾以拼色串珠流蘇。

Fendi Mon Tresor HKD15,800（售完）

這個水涌包同樣是2024年春節限定系列，它飾有FF主題圖案和快龍的印花，以及黃色皮革細節，看起來非常有動感。

Fendi耳環 HKD5,500（售完）

2024年春節限定系列耳環，由鍍金金屬製成，是立體龍的形象，看來栩栩如生，並搭配小型FF墜飾。

Fendi手鏈 HKD3,950（售完）

手鏈採用精靈球設計的球形元素，可打開與隱藏FF主題圖案。按壓鉤扣開合。鍍金金屬製成。

點擊圖片放大
+5
+4

Gucci DOUBLE G MINI BAG HKD9,500

為慶祝龍年，品牌推出了一系列以神秘生物為特色的成衣和配件。這款迷你手袋採用粉紅色皮革飾邊，飾有幼龍印花，凸顯標誌性 GG Supreme 帆布。

Gucci GG和小龍羊毛提花毛衣 HKD15,800

紅色羊毛毛衣採用GG和小龍羊毛提花圖案，喜慶之餘，短身設計亦充滿時尚感，是很好的拜年服飾。

Gucci 花卉印花運動鞋 HKD6,800 

運動鞋以紅色花卉印花為特色，帶有春暖花開的意境，與春節氛圍不謀而合；而平底運鞋亦穿得舒適自在。

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜籃球明星鄭錦興擁過千對波鞋　示範運動風穿搭展活力

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：Kiwi Lee

 

 

相關文章

靚太安樂窩｜籃球明星鄭錦興擁過千對波鞋　示範運動風穿搭展活力
10:20 2024/01/08
靚太安樂窩｜籃球明星鄭錦興擁過千對波鞋　示範運動風穿搭展活力
限定系列｜英國品牌聯乘品客薯片推玩味系列　$7400珠片手袋神還原經典薯片筒
13:43 2024/01/09
限定系列｜英國品牌聯乘品客薯片推玩味系列　$7400珠片手袋神還原經典薯片筒
明星穿搭｜來港度假私服繼續走親民路線　韓韶禧$499手袋配搭出高級感
19:04 2024/01/09
明星穿搭｜來港度假私服繼續走親民路線　韓韶禧$499手袋配搭出高級感
名錶加價｜勞力士新一年宣佈加價　五大熱門款式價格調整詳情
18:39 2024/01/09
名錶加價｜勞力士新一年宣佈加價　五大熱門款式價格調整詳情

你可能感興趣

靚太安樂窩｜籃球明星鄭錦興擁過千對波鞋　示範運動風穿搭展活力
10:20 2024/01/08
靚太安樂窩｜籃球明星鄭錦興擁過千對波鞋　示範運動風穿搭展活力
限定系列｜英國品牌聯乘品客薯片推玩味系列　$7400珠片手袋神還原經典薯片筒
13:43 2024/01/09
限定系列｜英國品牌聯乘品客薯片推玩味系列　$7400珠片手袋神還原經典薯片筒
明星穿搭｜來港度假私服繼續走親民路線　韓韶禧$499手袋配搭出高級感
19:04 2024/01/09
明星穿搭｜來港度假私服繼續走親民路線　韓韶禧$499手袋配搭出高級感
湯唯 時裝服飾 GUCCI FENDI 時尚 農曆新年 品牌

最高瀏覽

觀塘車禍｜31歲女懷胎4月上班 　捱車撞生死未卜　丈夫病房外痛哭：佢係好堅強嘅人
觀塘車禍｜31歲女懷胎4月上班 　捱車撞生死未卜　丈夫病房外痛哭：佢係好堅強嘅人
急症室最長等候時間（01月11日 時間04:05）
急症室最長等候時間（01月11日 時間04:05）