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一球翻身丨當三失教練遇上最屎波雜牌軍　真人真事改編奇蹟逆轉人生

娛樂 17:41 2024/01/10

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

真人真事改編的電影 《一球翻身》。

Marvel Studios《雷神索爾3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）、《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder） 鬼才導演泰格韋替替（Taika Waititi）作品一向有既幽默又感人，比如他奪得奧斯卡最佳改編劇本的《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）便笑中有淚。

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他執導最新作《一球翻身》（Next Goal Wins）就是講一班屎波雜牌軍夢想成真的故事，可說是繼《少林足球》後最爆笑足球電影。以下，是入場睇此片前4大備忘：

1.真人真事改編 

《一球翻身》改編自球壇大癲真人真事，美屬薩摩亞足球隊於2001年遭澳洲隊喪炒31-0，成足球史上最大笑話。

自此美屬薩摩亞隊一直於FIFA世界排名中包尾，直至2011年，他們奇蹟贏出對東加的賽事，令全世界都大跌眼鏡。

因此憑《陽光免仔兵》泰格韋替替把此事改編成電影：「你永遠都要努力找靈感，但這件真人真事，就一早齊備了所有精彩元素。」

《一球翻身》

2.「一球」背後發人深省 

美屬薩摩亞隊不求捧冠，只求入一球，因此戲中攝石人足總都開口埋口提住：「One Goal」，原來一球背後，隱藏住一個又一個的獨特故事。

例如隊中就擁有史上首位跨性別足球員祖雅（Jaiyah），於球場上飽受對手歧視，就算球技精堪都變得意志消沉，眼中的「One Goal」，亦背負著無數血淚，除了祖雅，每一個球員都各有故事，發人深省。

加上《一球翻身》把美屬薩摩亞這個太平洋小島，最美麗動人的景色都收入鏡頭下，展示出與別不同的島國風情，有山又有海，令觀眾身處戲院，都可以眼晴想旅行。

《一球翻身》

3.三失教練絕地翻身

由米高法斯賓達飾演的教練湯瑪斯隆根（Thomas Rongen），表面上既自我又燥底，事實上他也是被別人睇低。

他面對婚姻、家庭、事業「三失」，自信被打沉至谷底。當他被放逐到美屬薩摩亞隊，亦都係一趟自我尋找之旅。透過幫助球隊絕地翻身，自己亦活出二次人生。

電影後段更有意想不到的催淚情節，徹底融化觀眾內心，所以《一球翻身》絕非單純無厘頭搞笑咁簡單。

《一球翻身》

4.騎呢陣容列陣

究竟甚麼令屎波雜牌軍都可改變？這個奇蹟逆轉的熱血戲碼，正正是電影最迷人同觸動人心之處。

撰文 : TOPick柴犬出動

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