公屋輪候︱輪候公屋7年首派蝴蝶邨凶宅　網民發現一重點港男可直接拒絕

▲ 一名港男抱怨輪候公屋7年，首派竟獲安排入住屯門蝴蝶邨蝶聚樓的凶宅。

「得公屋得天下」，不過凶宅未必人人可以接受。一名港男在社交群組發文，抱怨一家三口已輪候公屋7年，首派竟獲安排入住屯門蝴蝶邨蝶聚樓，但通知信上列明單位內曾發生兇殺事件，港男對此表示心情低落。不過有網民發現信上一個重點，指港男可以直接拒絕！

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樓主於facebook討論群組「香港公營房屋討論區」發帖，並上載房委會派發信件，信上告知樓主獲安排屯門蝴蝶邨蝶聚樓1個單位。

信上開首有「下列單位有以下特殊情況」字眼，內容指「單位內曾發生兇殺事件，該事件約於2008年2月或以前發生」。不過信上亦寫明「是次編配將不會被計算為一次有效編配」。

樓主透露一家三口已輪候新界公屋經7年，但首派公屋竟然是凶宅，「無申請特快，做咩要咁搞呀？」

等足7年，11月16日見主任，1月2日轉S4（配房階段），1月5日收信，首派竟然係⋯⋯凶宅？

▲ 信上指「單位內曾發生兇殺事件，該事件約於2008年2月或以前發生」。不過亦寫明：「是次編配將不會被計算為一次有效編配」。（相片來源：香港公營房屋討論區Facebook群組）

１重點港爸可直接拒絕

帖文引起網民討論，大多網民認為樓主大驚小怪，紛紛勸樓主可以直接拒絕，「咪唔好要囉，又唔計一次，有乜咁大件事？」、「人哋個機制係咁，會試吓派啲凶宅畀人，拒絕都唔會計一次，如果你咁就一哭二鬧三上吊，我真係替啲房署人員辛苦，又要硬食啲無理取鬧」。更多網友留言點擊以下圖片：

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責任編輯：王明芳