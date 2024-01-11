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【文創產業】唐英年引述夏寶龍：文創產業是香港未來經濟發展重要支柱之一

政治 15:11 2024/01/11

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西九文化區董事局主席唐英年。（資料圖片）

西九文化區董事局主席唐英年率領管理層，包括行政總裁馮程淑儀等訪問北京，代表團於1月9日拜會港澳辦主任夏寶龍。

唐英年引述夏寶龍指，發展文化創意產業符合香港實際情況和發展趨勢。香港作為國際大都會，具備獨特優勢，發展潛力很大。文化藝術及創意產業是香港未來經濟發展的重要支柱之一。夏寶龍希望通過西九文化區把香港的文化創意產業帶動起來，中央對此充滿信心、樂見其成，要努力做好。

唐英年感謝夏寶龍對西九文化區的充分肯定和支持，強調西九一直致力把握香港作為國際化城市的優勢，發揮橋樑和平台作用，促進中外文化交流互鑒，以文化藝術說好中國故事和香港故事，堅定與中央站在一起，支持特區政府履行憲制責任，完善維護國家安全的法律和機制，貫徹落實愛國者治港，西九會與香港社會各界一起拼經濟、謀發展。

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責任編輯：林曉君

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