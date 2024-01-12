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【維護國安】《基本法》23條納本年度立法議程　葉劉：不信會像2003年大規模反對

政治 15:43 2024/01/12

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《基本法》23條納本年度立法議程。（資料圖片）

政府今日向立法會提交2024年度立法議程，包括《基本法》第23條立法。保安局將於上半年或下半年提交維護國家安全條例草案，完善維護國安相關法律，並就相關事宜訂定條文。2003年，時任保安局局長葉劉淑儀推動23條立法失敗辭職，今日，葉劉淑儀表示，不相信今次立法會像2003年般有大規模反對，指經過2014年及2019年後，市民已經意識到國家安全的重要性，但強調當局要向本地市民及外國傳媒做好解說工作。

點擊圖片放大

葉劉淑儀下午在立法會見記者時表示，不論法案在上半年或下半年提交立法會，都有足夠時間去完成審議。葉劉又稱，完全看不到需要白紙草案的諮詢，「當年有人提出白紙草案，是一種拖延手段，絕不可取。」

被問到23條立法會否令外資撤離香港，葉劉淑儀稱，不認為立法與外資流向有直接關係，因外國的國家安全法例比香港的更辣。

林健鋒盼年初提交 暑假前完成立法

商界（第一）立法會議員林健鋒亦表示，全力支持23條立法，稱工商界覺得立法可以穩定香港政治及商營環境。他指投資者在國安法生效後，恢復對香港的信心，「如果23條立法後，香港會更具吸引力。」他希望政府盡快立法，「如果年初可以提上立法會，希望暑假前可以立到法。」

狄志遠：沒反對立法 促政府做好解說

新思維立法會議員狄志遠指過往23條立法帶來政治風波，政府今次立法時要小心處理。他促政府必須列出諮詢時間表、做好民意掌握，並在將來成立法案委員會時舉行公聽會，聆聽市民聲音。

狄志遠強調，自己並沒有反對23條立法，亦拒絕猜測其他議員投票的意向，「如果政府做好解說，得到市民支持，亦較容易得到立法會議員支持。」

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記者：戴朗希

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