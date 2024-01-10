消息：3議員穩坐事務委員會主席毋須讓賢及轉會　新人續多任副主席（附名單）

▲ 立法會各事務委員會正副主席有定案。（資料圖片）

立法會早前協調18個事務委員會正、副主席，近日各版塊的有志之士陸續收到協調結果，綜合多個消息，有3位資深議員穩坐主席之位，既不受「兩年之約」限制，亦毋須「轉會」；有試煉1年的副主席成功「擔正」，亦有人未能成功爭取，連副主席亦要讓出。

23條不容有失 陳克勤續掌保安事務委員會

三位毋須退位的資深議員分別是班長廖長江、民建聯主席陳克勤、經民聯梁美芬，3位分別在司法及法律事務委員會、保安事務委員會、教育事務委員會擔任主席2年或以上，其中陳克勤更是自2016年穩坐保安事務委員會主席至今，據聞今年原副主席簡慧敏有意爭取「坐正」，惟考慮到《基本法》23條立法在即，該委員會相當重要，遂由陳克勤再擔大旗，簡慧敏則續任副手。

另外，多位資深議員則轉任其他委員會任出席，例如，財委會轄下的人事編制小組委員會主席葉劉淑儀，將出任經濟發展事務委員會主席，商界（三）嚴剛則任副主席；原房屋事務委員會主席、經民聯盧偉國將出任發展事務委員會主席，選委界議員林筱魯做其副手。原財經事務委員會主席林健鋒則轉掌工商及創科事務委員會，與熟悉創科的選委界議員吳傑莊合作。卸下內會副主席一職的選委界馬逢國，轉任民政及文化體育事務委員會主席，工聯會陳穎欣任副主席。

有新丁爭取坐正不果 吳秋北、梁子穎晉升步伐大

試煉兩年的新丁，則有人歡喜有人愁，消息指，擔任資訊科技及廣播事務委員會副主席兩年的科技創新界邱達根，原有意爭取主席之位，最終該委員會正副主席，由民建聯葛珮帆、新民黨容海恩奪得。

而金融服務界李惟宏、選委界管浩鳴經過一年訓練後，分別成功坐上財經事務及福利事務委員會主席。

若以新人計，則屬工聯會兩位議員：吳秋北和梁子穎「晉升步伐」最大，二人在過去兩年，未擔任事務委員會副主席，但今年則將分別出任房屋、公務員及資助機構員工事務委員會主席。

消息指，今年多新人躍躍欲試，有舊人希望在其他委員會繼續效力，協調過程並不容易，但既要平衡各板塊勢力，亦要大致遵守2年讓賢約定，遇到競爭時，除了既定規則，亦加上專業背景等加以考量，知道未必能讓人人盡歡顏，但已盡量協調。

●立法會委員會正副主席變動 委員會 2022年度正、副主席 2023年度正、副主席 2024年度正、副主席 司法及法律事務委員會 廖長江、容海恩 廖長江、容海恩 廖長江、林新強 工商及創新科技事務委員會 邵家輝、譚岳衡 吳永嘉、譚岳衡 林健鋒、吳傑莊 政制事務委員會 周浩鼎、李浩然 周浩鼎、李浩然 黎棟國、陳勇 發展事務委員會 謝偉銓、劉國勳 謝偉銓、劉國勳 盧偉國、林筱魯 經濟發展事務委員會 吳永嘉、黃英豪 陳祖恒、蘇長榮 葉劉淑儀、嚴剛 教育事務委員會 梁美芬、鄧飛 梁美芬、鄧飛 梁美芬、周文港 環境事務委員會 葛珮帆、劉業強 葛珮帆、劉業強 劉國勳、陳紹雄 財經事務委員會 林健鋒、出缺 林健鋒、李惟宏 李惟宏、蘇長榮 食物安全及環境衞生事務委員會 何俊賢、陳家珮 陳凱欣、陳家珮 楊永杰、梁文廣 衞生事務委員會 張宇人、陳凱欣 張宇人、楊永杰 陳凱欣、林哲玄 民政及文化體育事務委員會 鄭泳舜、霍啟剛 鄭泳舜、陳穎欣 馬逢國、陳穎欣 房屋事務委員會 盧偉國、梁文廣 盧偉國、梁文廣 吳秋北、鄭泳舜 資訊科技及廣播事務 何君堯、邱達根 何君堯、邱達根 葛珮帆、容海恩 人力事務委員會 陸頌雄、林振昇 陸頌雄、林振昇 郭偉强、林振昇 公務員及資助機構員工事務委員會 郭偉强、蘇長榮 郭偉强、黎棟國 梁子穎、林琳 保安事務委員會 陳克勤、黎棟國 陳克勤、簡慧敏 陳克勤、簡慧敏 交通事務委員會 易志明、陳紹雄 陳恒鑌、陳紹雄 陳恒鑌、李梓敬 福利事務委員會 陳恒鑌、鄧家彪 鄧家彪、管浩鳴 管浩鳴、江玉歡

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