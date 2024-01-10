【及早治療】在囚人士丙肝高危　港大與懲教署推篩查治癒率可逾9成

▲ 港大醫學院聯同懲教署推行「丙型肝炎篩查先導計劃」，為合資格在囚人士提供自願檢測及治療； （右起）港大醫學院麥龍兒醫生和袁孟峰教授，以及懲教署黃啟泰介紹該計劃。（港大醫學院提供）

港大醫學院臨床醫學學院內科學系腸胃及肝臟科研究團隊與懲教署合作，以「目標群組消除」（Micro-elimination）策略，在懲教院所進行丙型肝炎（丙肝）篩查先導計劃，以達致世界衞生組織2030年消除肝炎目標。團隊去年10月率先在赤柱監獄展開該項為期3年計劃，為自願參與計劃的合資格在囚人士進行檢測，找出丙肝帶病毒者並提供抗病毒藥物治療，期望治癒率逾9成。

最新影片推介：

計劃由港大醫學院團隊繼早前為非牟利中途宿舍及復康中心的高危群組提供丙肝篩查後的另一項社區服務，該研究結果已於2023年11月在美國肝科學會發表。

港大醫學院指出，丙肝是一種慢性病毒性肝炎，患者主要透過接觸受污染的血液或體液、性接觸或母嬰傳播而受到感染，倘若沒有得到適當治療，患者有機會出現肝硬化甚至患上肝癌。不過丙肝沒有明顯病徵，加上過往丙肝藥物治癒率不高，診斷及治療率均不理想。近年使用的直接抗病毒藥物（Direct-acting antivirals，DAA）可以治癒9成以上的丙肝病毒感染。自2020年起，政府亦為所有於公營醫療機構內診治的丙肝患者免費提供相關治療。

▼ 點擊圖片放大

為達到世衞組織訂立2030年消除肝炎的目標，希望各國能大幅減低病毒性肝炎的發病率及死亡率，港大醫學院的研究團隊以「目標群組消除」策略進行「丙型肝炎篩查先導計劃」，為高危群組進行丙肝檢測及治療護理。由於本地丙肝病毒感染率只有0.32%（約有2.2萬名患者），難以透過大型篩查找出患者，故此以「目標群組消除」策略，集中資源為特定丙肝高危群組提供服務，能更有效提供篩查及治療。

研究團隊早前透過非牟利團體接觸到中途宿舍或復康中心正進行藥物復康並曾有共用針筒、曾經入獄或曾濫用藥物的人士，共396名參與者進行丙肝篩查，找出187人是丙肝帶病毒者（47.2%），並提供DAA治療，治癒率高達97%。藉著此計劃的成功，團隊現正推展「目標群組消除」策略至其他的高危群組。

根據外國研究數據顯示，在囚人士的丙肝感染率可高達20%，但大部分人並未察覺。港大醫學院為先導計劃設立專責醫護團隊，進行多次外展服務，直接為參與計劃的合資格在囚人士提供自願性丙肝檢測服務，一旦確診，可獲安排接受治療，從而預防肝病重症的嚴重後果，如肝硬化和肝癌等。

領導研究的港大醫學院臨床醫學學院內科學系腸胃及肝臟科主任兼講座教授袁孟峰教授指出，絕大部分丙肝患者都沒有病徵，今次計劃提高在囚人士對丙肝的認識，為合資格人士進行篩查及治療。及早診治可減少患者因延緩治療導致病情惡化，增加日後罹患嚴重肝病的風險，還可減輕延醫對醫療系統及資源的負擔。

參與研究的港大醫學院臨床醫學學院內科學系腸胃及肝臟科臨床助理教授麥龍兒醫生表示，丙肝確診者會接受2至3個月的直接抗病毒藥物療程，只要患者病情未發展成肝硬化，治療成功後基本上可視為「斷尾」。隨著計劃開展，相信將有更多患有丙肝的在囚人士受惠。

懲教署高級監督（健康護理）黃啟泰表示，外國研究數據顯示在囚人士屬丙肝高危一族，但本港並無相關的研究數據。港大醫學院團隊藉外展服務到訪懲教院所，與具備護理資格的懲教人員合作推行先導計劃，整個過程簡單快捷，亦無須押解在囚人士到外間醫院接受檢查及治療，合資格在囚人士都踴躍參與此計劃。

丙型肝炎篩查先導計劃已率先於赤柱監獄推行，目標邀請約 500名合資格在囚人士參加。截至2023年 12月4日，106名在囚人士已參與此計劃。所有確診丙肝在囚人士均於確診後一個月內獲發DAA，整個療程期為2至3個月。研究團隊將於2026年底計劃完結後，收集數據進行研究分析。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳雋妍