萬千星輝頒獎典禮2023丨何依婷演佘詩曼徒弟人氣急升　棄Big Four高薪厚職選港姐

▲ 何依婷表現有進步。

TVB小花何依婷早前在《新聞女王》演佘詩曼徒弟「徐曉薇 」一角，表現不俗，今次她的角色不易做，不但患有情緒病，又要與多位演技派演員如阿佘﹑馬國明和李施嬅等有不少對手戲。

新聞女王丨何依婷讚老公結婚誓詞感人 對頒獎禮入圍十強已滿足

萬千星輝2023丨演出有進步

她曾受訪時指在接拍角色前做足功課：「我看了很多片關於抑鬱症，亦有與患情緒病的朋友聊天了解他們，又看了很多相關電影，花了很多時間準備。」

今次她的角色十分慘，有多場喊戲，又有場與阿佘在海邊互罵場口，觀眾認為她愈做愈好，並大讚她較以前進步不少，故今次依婷在《萬千星輝頒獎典禮2023》入圍「飛躍進步女藝員」及 「最佳女配角」，相信其有機會奪得獎項。

談到對自己入圍的提名有沒有信心，依婷說：「我覺得信心一定要有，但係我都係平常心對待，享受過程最重要同埋其他對手實力都好勁，入到十強對我嚟講已經係一個肯定。」

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萬千星輝2023丨機會多多備力捧

17年選港姐入行的何依婷，同屆冠軍雷莊𠒇及季軍黃瑋琦卸任後已淡出娛圈，惟依婷卻漸受重用，由最初主時綜藝節目《安樂蝸》到《學是學非》，後來有機會拍劇及做大騷主持，逐漸上位。

入行4年已在《十月初五的月光》首當女一，之後她在《美麗戰場》﹑《法言人》亦有亮眼表現，機會多多，足見備受公司力捧！

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萬千星輝2023丨成績優異 畢業後做Big Four

依婷入讀香港城市大學商學院，主修資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學。

在學期間修讀的各科成績理想，考獲均GPA3.5以上的佳績，並曾獲獎學金資助赴美國史丹福大學、英國利兹大學及中國上海復旦大學作交換生，且於畢業前到位於杭州的阿里巴巴總部實習。

她最終於2016年以考獲一級榮譽學士學位，畢業後於四大會計師樓之一的安永會計師事務所任職金融服務顧問。

不過後來她有感金融行業不適合自己，便參選港姐展開人生新旅程。

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