正能量︱隱青冀看懂日本動漫鼓起勇氣踏出家門　苦練日語終奪演講賽大獎

▲ 何琬方（右）表示，隱青未如大眾所言那般軟弱，只是受社會制度壓迫的受害者。（香港中文大學專業進修學院提供）

隱蔽青年經常予人自我封閉的負面形象，但中三輟學後，受情緒困擾而無法步出家門的何琬方，則成功打破有關說法，並因為希望看懂日本動漫而修讀日語，在良師推薦下，參加日語演講比賽勇奪亞軍，更打算衝出香港到日本升學，一洗隱青之名。

最新影片推介：

何琬方在香港日本文化協會主辦的「第46回全港日語演講比賽」中，分享自己過去的經歷。她坦言，自小學時期患上長期病，一直受情緒困擾，升中後連年留級，中三更輟學。她因受情緒壓力影響無法步出家門，甚至出現幻覺，只好在家上網度日，「以為永遠只能困在房間中，誰知在網絡上遇見曙光」。

她偶然看到一部日本動畫，她跟主角一樣每天躲在家中無所事事，同時愛上日本動漫，認識了志同道合的好友，友人鼓勵她報讀應用日語高級文憑課程，可以自己看懂日語，於是她嘗試步出家門，完成毅進文憑課程後，正式修讀日語。

她直言，難得可以重返校園後，就拼命用功讀書，現時已是文憑課程二年級學生，成績亦相當亮麗，早前獲老師邀請參與日語演講比賽，獲得亞軍榮譽，她計劃報讀日本武藏野大學，向世界出發，不再當隱青。

適逢小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳